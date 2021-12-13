  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Sigortada maliyet arttı
‹ Önceki Haber Asgari ücrette kritik gün! Asgari ücrette kritik gün! Sonraki Haber › Otomotiv üretimi ilk kez ekside Otomotiv üretimi ilk kez ekside

Sigortada maliyet arttı

13.12.2021 - 09:26
Sigortada maliyet arttı | Ekonomi Haberleri

HDI Sigorta Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu, dövizdeki artıştan dolayı özellikle oto sigortalarında maliyetlerin yüzde 60 arttığını belirterek, “Bu durum tüketiciyi etkileyecek mi? Tabii ki, etkileyecek ve etkilemeye başladı. Böyle bir ortamda bizim beklenen kadar artış yapma lüksümüz de yok” diye konuştu.

Hürriyet gazetesinin haberine göre; HDI Sigorta Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu, sigortada maliyetlerin arttığını, bunun da fiyatlara yansıyacağını açıkladı. Dövizdeki dalgalanmanın sigortacılar üzerinde kaygı yarattığını belirten Hancıoğlu, özellikle kasko ve trafikten oluşan oto sigortalarındaki belirsizliğe dikkat çekti. Hancıoğlu, oto sigortalarında sigorta sektörünün en büyük girdisinin yedek parça olduğuna ve dövizdeki artışa paralel yedek parça maliyetlerinin arttığına değinerek, “Bu durum tüketiciyi etkileyecek mi? Tabi ki, etkileyecek ve etkilemeye başladı. Hatta yeteri kadar da etkilemedi” dedi.

ARAÇ DEĞERİ YÜKSELDİ

Ceyhan Hancıoğlu, dövizdeki artışa dikkat çekerek, sene başında 9 lira olan Euro’nun şimdilerde 15 liralara yaklaştığını ve dövizde yüzde 60’lara var artış olduğunu ifade etti. Bu durumun sigorta maliyetlerini ciddi anlamda artırdığını vurgulayan Hancıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Satarken maliyetini bilmediğimiz neredeyse tek finansal enstrüman sigorta. Bugün poliçeyi satarken geçmiş yıllardaki istatistiklere göre tahmin yapıyorsunuz. Diyelim ki, 12 ay önce kasko sigortası aldığınızda bin 600 liraya yaptırdınız. O günkü araç değeri 200 bin liraydı, şimdi 400 bin lira. Maliyete bakalım. Poliçeyi sattığımızda kur 9 liraydı, bugün 15 liralarda. Otomotiv sigortalarında bizim en büyük girdimiz olan yedek parçada fiyat yüzde 60 artmış demektir. Dolayısıyla ortalama yüzde 50-60 maliyetimiz artmış. Oysa 12 ay önce poliçe yapmışız, bugün hasar gelse, poliçenin son günü bile olsa ben yüzde 50-60 fazla hasar ödeyeceğim. Buna karşılık aldığımız prim bin 200 lira.”

TÜKETİCİYE YANSIMADI

Artan maliyetleri tüketiciye yansıtmadıklarına, aksine geçen dönemlerde kasko ve trafik sigortalarında fiyat indirimleri olduğuna işaret eden Hancıoğlu, pandemide kapanmalardan dolayı oto sigortalarında hasarlarda düşüş olduğunu belirterek, “Kapanma dönemlerinde hasarlar azaldığı için sigortacılar olarak bizler geçici dönem de olsa para kazandığımızı gördük ve fiyatları düşürdük. Hasar frekansları eski haline, hatta eski halinden daha da kötüye geldi. Çünkü toplu ulaşım kullanımı azaldı. Vatandaşlar daha çok araç kullanmaya başladı, çok daha fazla kaza olmaya başladı” şeklinde konuştu.

FİYATLARA MÜDAHELE ŞART

Ceyhan Hancıoğlu, maliyet artışlarının özellikle oto sigortalarında fiyatlara yansıyıp yansımayacağı hakkında da şu değerlendirmeleri yaptı: “Fiyatlara bir müdahale şart gözüküyor. Bu her sigorta şirketinin kendi kararıdır, sonuçta rekabet var. Ama maliyet artışından dolayı fiyat artışı beklentisi çok normaldir. Ama böyle bir ortamda bizim beklenen kadar artış yapma lüksümüz de yok, bunu da çok net söyleyeyim. Maliyetlerin bir kısmını yansıtmak için de herkes hazırlık içinde olmalıdır ki, zaten başladı.”


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.102 Değişim: 0,00% Hacim : 46.029 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 2.048 13.12.2021 Yüksek 2.116
Açılış: 2.048
13,8346 Değişim: 0,01%
Düşük 13,7980 14.12.2021 Yüksek 13,8670
Açılış: 13,8326
15,6099 Değişim: -0,05%
Düşük 15,5814 14.12.2021 Yüksek 15,7056
Açılış: 15,6172
795,06 Değişim: 0,03%
Düşük 792,66 14.12.2021 Yüksek 797,10
Açılış: 794,84
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.