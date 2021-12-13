Sigortada maliyet arttı | Ekonomi Haberleri

HDI Sigorta Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu, dövizdeki artıştan dolayı özellikle oto sigortalarında maliyetlerin yüzde 60 arttığını belirterek, “Bu durum tüketiciyi etkileyecek mi? Tabii ki, etkileyecek ve etkilemeye başladı. Böyle bir ortamda bizim beklenen kadar artış yapma lüksümüz de yok” diye konuştu.

Hürriyet gazetesinin haberine göre; HDI Sigorta Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu, sigortada maliyetlerin arttığını, bunun da fiyatlara yansıyacağını açıkladı. Dövizdeki dalgalanmanın sigortacılar üzerinde kaygı yarattığını belirten Hancıoğlu, özellikle kasko ve trafikten oluşan oto sigortalarındaki belirsizliğe dikkat çekti. Hancıoğlu, oto sigortalarında sigorta sektörünün en büyük girdisinin yedek parça olduğuna ve dövizdeki artışa paralel yedek parça maliyetlerinin arttığına değinerek, “Bu durum tüketiciyi etkileyecek mi? Tabi ki, etkileyecek ve etkilemeye başladı. Hatta yeteri kadar da etkilemedi” dedi.

ARAÇ DEĞERİ YÜKSELDİ

Ceyhan Hancıoğlu, dövizdeki artışa dikkat çekerek, sene başında 9 lira olan Euro’nun şimdilerde 15 liralara yaklaştığını ve dövizde yüzde 60’lara var artış olduğunu ifade etti. Bu durumun sigorta maliyetlerini ciddi anlamda artırdığını vurgulayan Hancıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Satarken maliyetini bilmediğimiz neredeyse tek finansal enstrüman sigorta. Bugün poliçeyi satarken geçmiş yıllardaki istatistiklere göre tahmin yapıyorsunuz. Diyelim ki, 12 ay önce kasko sigortası aldığınızda bin 600 liraya yaptırdınız. O günkü araç değeri 200 bin liraydı, şimdi 400 bin lira. Maliyete bakalım. Poliçeyi sattığımızda kur 9 liraydı, bugün 15 liralarda. Otomotiv sigortalarında bizim en büyük girdimiz olan yedek parçada fiyat yüzde 60 artmış demektir. Dolayısıyla ortalama yüzde 50-60 maliyetimiz artmış. Oysa 12 ay önce poliçe yapmışız, bugün hasar gelse, poliçenin son günü bile olsa ben yüzde 50-60 fazla hasar ödeyeceğim. Buna karşılık aldığımız prim bin 200 lira.”

TÜKETİCİYE YANSIMADI

Artan maliyetleri tüketiciye yansıtmadıklarına, aksine geçen dönemlerde kasko ve trafik sigortalarında fiyat indirimleri olduğuna işaret eden Hancıoğlu, pandemide kapanmalardan dolayı oto sigortalarında hasarlarda düşüş olduğunu belirterek, “Kapanma dönemlerinde hasarlar azaldığı için sigortacılar olarak bizler geçici dönem de olsa para kazandığımızı gördük ve fiyatları düşürdük. Hasar frekansları eski haline, hatta eski halinden daha da kötüye geldi. Çünkü toplu ulaşım kullanımı azaldı. Vatandaşlar daha çok araç kullanmaya başladı, çok daha fazla kaza olmaya başladı” şeklinde konuştu.

FİYATLARA MÜDAHELE ŞART

Ceyhan Hancıoğlu, maliyet artışlarının özellikle oto sigortalarında fiyatlara yansıyıp yansımayacağı hakkında da şu değerlendirmeleri yaptı: “Fiyatlara bir müdahale şart gözüküyor. Bu her sigorta şirketinin kendi kararıdır, sonuçta rekabet var. Ama maliyet artışından dolayı fiyat artışı beklentisi çok normaldir. Ama böyle bir ortamda bizim beklenen kadar artış yapma lüksümüz de yok, bunu da çok net söyleyeyim. Maliyetlerin bir kısmını yansıtmak için de herkes hazırlık içinde olmalıdır ki, zaten başladı.”

Etiketler