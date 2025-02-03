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Sigortacılar depremin yıldönümünde bölgeye gidiyor

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#Sigortacılar#6 Şubat Depremleri#TSB
Sigortacılar depremin yıldönümünde bölgeye gidiyor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2025 04:00

Sigortacılar, 6 Şubat depremlerinin yıldönümünde deprem bölgesini ziyaret edecek.

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Sektör temsilcileri 4-5 Şubat tarihlerinde Kahramanmaraş ve Hatay’da toplantılar düzenleyecek. Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Uğur Gülen, Başkan Yardımcısı Ahmet Yaşar, Türk Reasürans Genel Müdürü Selva Eren, Neova Sigorta Genel Müdürü Neslihan Neciboğlu, TSB Genel Sekreteri Özgür Obalı, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkan Yardımcısı Emine Feray Sezgin, Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Başkanı Levent Korkut ve sigorta sektörünün temsilcileri 6 Şubat depremlerinin yıldönümü nedeniyle deprem bölgesini ziyaret edecek. 4 Şubat Salı günü Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’nda, 5 Şubat Çarşamba günü ise Antakya Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlenecek toplantılarda deprem sonrası yaşananlar ve sigorta sektörünün deprem bölgesindeki faaliyetleri konuşulacak.

 

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#Sigortacılar#6 Şubat Depremleri#TSB

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