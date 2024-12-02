Sigorta şirketleri kesilen her trafik sigortasından noterlere 2 lira ödeyecek: Noterlerle sigortacılar arasında ücret kavgası

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Sigorta şirketleri, trafik poliçesi yapılırken, aracın ruhsat bilgilerini, ruhsatta rehin olup olmadığı gibi detayları noterler üzerinden sorguluyor ve bugüne kadar da bu sorgu işlemleri için ücret ödemiyorlardı. Sorgunun ücretsiz olup, trafik sigortası ile ilgili her belge için ayrı ayrı sorgu yapılması, son yıllarda sigortam.net benzeri online satış platformlarının devreye girmesi ile birlikte noterler üzerinden yapılan sorgu sayısı yıllık 1.1 milyar adete çıktı. Trafiğe kayıtlı 30 milyar araç bulunurken, bu araçların trafik sigortası için yıllık 1.1 milyar sorgu yapılması sigortacıları bile şaşırttı.

2025’DE 2.87 LİRAYA ÇIKACAK

Bu durum 27 Kasım’da Resmi Gazete’de yayımlanan Noterlik Kanunu ile değişti. Kanuna; noterlerin, araç sicil ve tescil sistemi veri tabanında yer alan bilgilerin kişi ve kurumlarca paylaşılması karşılığı sorgu başına 2 lira alınması ve bu tutarın da her yıl yeniden değerleme oranı kadar artırılması maddesi eklendi. Buna göre, sigorta şirketleri 2025 başından itibaren trafik sigortası için yaptıkları her sorgu başına yeniden değerleme oranına göre 2.87 lira noterlere ödeme yapacak.

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Sigortacılar, uygulamaya giren kanunla, bu durumun sigorta sektörüne yıllık maliyetinin şimdilik 3.1 milyar TL’yi geçeceğini belirtiyor. Sigortacılar, noterlerin bu bedeli server işletim ücreti adı altında talep ettiklerini vurgulayarak, “Noterlerin kurdukları altyapı sisteminin bakım maliyeti aylık 85-100 milyon lira arasında değişiyor. Bu maliyeti karşılamakta zorluk çekince bakmışlar ki, en çok sorguyu sigorta şirketleri ile bankalar yapıyor –ki, banların yaptığı sorgu yıllık 10 milyon adet- poliçe başına 2 lira alırsak biz bu maliyeti karşılarız demişler” şeklinde konuştu.

TRAFİK SİGORTASININ FİYATINA YANSIR

Sigortacılar, yıllık 1.1 milyar sorgu adedini kayıtlı araç sayısı olan 30 milyona düşürmek için çalışma başlattıklarını, noterler üzerinden yapılan her sorgunun trafik sigortası poliçesine yansıyacağını ifade ederek, “Sorgu sayısını 30 milyona düşürebilirsek ortaya büyük bir maliyet çıkmaz. Ancak bunu yapamazsak, bu maliyeti trafik sigortasına yansıtmak durumunda kalır ve her trafik poliçesine de ‘bu tutar noterlere ödeniyor’ diye yazarız ki, vatandaş da görsün” dedi.

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SİGORTACILAR: BİZ DE NOTERLERDEN ÜCRET ALACAĞIZ

Sigortacılar, noterlerle ile bilgi alışverişinin tek taraflı olmadığına da değinerek, şu açıklamaları yaptı: “Biz de noterlere yıllık 48 milyon adete yakın poliçe bilgisi gönderiyoruz ve online olarak 48 milyon sorgu yapıyorlar. Aslında 30 milyon yapmaları lazım ama bazı araçlarda iki kere yapıyorlar. Biz de noterlerden sorgu başına bir ücret alabiliriz.”