Sıfır otomobile ‘maliyet’ ayarı | Ekonomi Haberleri

Yeni yılda otomobil almak isteyen vatandaşları zamlı fiyatlar bekliyor. Otomotiv sektörü, dünya çapında artan hammadde, enerji ve nakliye maliyetlerini bu aydan itibaren fiyatlara yansıtmaya hazırlanıyor. Sektör temsilcilerine göre, ÖTV matrahları güncellenmezse iç pazarda satışlar 2021’nin bile altında kalabilir.

Hürriyet gazetesinden Taylan Özgür Dil'in haberine göre; geçtiğimiz yıl çip krizinden dolayı istediği aracı bulmakta zorlanan vatandaşları yılın ilk aylarında yine benzer bir tablo bekliyor. Üstelik otomotiv sektörü dünyada artan hammadde, enerji ve nakliye maliyetleri ile kur farklarını bu aydan itibaren fiyatlara yansıtma hazırlığında. Hatta bazı markalar yeni yılın ilk gününde fiyatları arttırdı bile. Kısacası 2022’nin ilk aylarında çip krizinin etkileri sürerken, sıfır araç fiyatlarına maliyet artışları yansıyacak. Sektörün gözü ise ÖTV matrahlarının güncellenmesinde. Hürriyet’e konuşan sektör temsilcileri ÖTV matrahları güncellenmezse satışların 2021’nin bile altında kalabileceğini belirtirken, olası bir güncellemenin sıfır araca ulaşmayı bir nebze olsun kolaylaştıracağını belirtiyor.

İşte otomotiv sektörü temsilcilerinin 2022 yılına dair ilk öngörüleri:

ARTIŞ KAÇINILMAZ

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün: Hammadde fiyatlarındaki artışlar ve makroekonomik verilerdeki hareketlilik, haliyle maliyetlerimize direkt etki ediyor. Ticaretin olağan bir sonucu olarak da bu maliyet artışlarının zaman içinde kademeli olarak fiyatlara yansıması kaçınılmaz.

Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik: Pandemiyle birlikte otomotiv sektöründe en çok konuştuğumuz konulardan biri çip krizi oldu. Bu süreci en makul şekilde atlatabilmek için maksimum efor sarf ettik. Krize rağmen en yüksek seviyede karşıladığımızı söyleyebilirim. Yeni yılın ilk iki aylık döneminde de müşterimizin taleplerini karşılayıp onları otomobilsiz bırakmayacağız.

EN İYİ SENARYO 2021

Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer: Tüketicilerin otomobile ulaşmasını artırmak için fiyat istikrarının sağlanması, taşıt kredisine erişim, faiz oranları ve ÖTV matrah düzenlenmesi gibi koşulların da iyileştirilmesi gerek. Elbette küresel çapta yaşanan pandeminin ve buna bağlı olarak gerçekleşen tedarik zincirindeki bozulmaların seyri de çok önemli bir etken. Önümüzdeki yıl için en iyi senaryo, sektörün bu yıl gerçekleşen üretim, ihracat ve satış rakamlarını yakalaması olacaktır.

Hyundai Genel Müdürü Murat Berkel: Tüm dünyanın ve ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik durum bize 2022’nin de oldukça zorlu geçeceğini gösteriyor. Özellikle teknoloji bağlantılı tüm sektörlerde büyük kayıplara neden olan çip krizinin malesef 2022’nin ilk 6 ayında da etkisini hissedilir şekilde sürdürmesi ve hammadde, lojistik ile enerji sektörüne yönelik sıkıntıların daha da büyümesi bekleniyor. 2021’de olduğu gibi 2022’de de mümkün olduğu kadar talebi karşılamak için çalışmaya devam edeceğiz.

MATRAH GÜNCELLENMELİ

Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş: Çip krizinden kaynaklanan tedarik sorunları bir süre daha hayatımızda olmaya devam edecek. Başta yerli modellerimiz olmak üzere tüm iş ortaklarımızla gelen talebi eksiksiz karşılamak adına en iyi ve yeterli stok için çalışıyoruz. Eldeki veriler ve bu paralelde yapılan öngörüler ışığında 2022 ikinci çeyrekten itibaren ise tedarik süreçleri anlamında sektörün elinin daha fazla güçlenmeye başlayacağını söyleyebiliriz.

Toyota Türkiye Pazarlama CEO’su Ali Haydar Bozkurt: Çip krizi aşılır ve ÖTV baremleri gecikmeden güncellenirse 2022’deki satışların 2021 yılı ile aynı seviyelerde olacağını öngörüyorum. Bunun yanında kurlar, faiz seviyesi de çok belirleyici unsur olarak karşımıza çıkıyor. Kurun, enflasyonun ya da faiz oranlarının yüksekliğinden ziyade öngörülebilir olması da gerekiyor.

TEK KELİMEYLE ZOR BİR SENEYDİ

OTOMOTİV sektörü tarihinin en zor yıllarından birini geride bıraktı. Sebebi, temelinde pandemi ve doğal afetlerin olduğu hammadde, nakliye ve çip kriziydi. İç pazarda ise kurdaki hareketlilik hesapları bozdu. Ülkemizdeki sektör temsilcileri 2021 yılını tek kelimeyle Hürriyet’e özetledi. Ortaya

birbirinden ilgi çekici yanıtlar çıktı. İşte o yanıtlar:

OSD Başkanı Haydar Yenigün: Zor

ODD Genel Koordinatörü Hayri Erce: Volatilite

TAYSAD Başkanı Albert Saydam: Yılmazlık

TOKKDER Başkanı İnan Ekici: Belirsizlik

TOBB Otomotiv Tedarik Sanayi Meclis Başkanı Alper Kanca: Tek kelimeyle iyi, iki kelimeyle iyi değil

Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik: Elektrifikasyon

Doğan Trend Otomotiv CEO’su Kağan Dağtekin: Kur ruleti

Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer: Unutulmaz

Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel: Tedarik

Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş: Adaptasyon

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış CEO’su Ali Haydar Bozkurt: Dengede kalabilme

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