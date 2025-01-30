×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
BİGPARAEkonomi Haberleri

‘Sıfır atık’ta küresel hamle

Güncelleme Tarihi:

#Samed Ağırbaş#Sıfır Atık Vakfı#Murat Kurum
‘Sıfır atık’ta küresel hamle
Oluşturulma Tarihi: Ocak 30, 2025 04:00

SIFIR Atık Vakfı Kurucusu ve Onursal Başkanı Emine Erdoğan’ın himayesindeki Sıfır Atık Hareketi, küresel boyutta önemli bir adım attı.

Haberin Devamı

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş ve mütevelli heyetini kabul eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sıfır Atık Vakfı ile BM-HABITAT arasında İstanbul Bölge Ofisi’nin açılmasıyla ilgili anlaşmayı imzaladı. Bakan Kurum, yine Sıfır Atık Vakfı ile BM-HABITAT arasında birçok alanda işbirliğini kapsayan stratejik anlaşmaları ev sahibi ülke adına imzaladı.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, “Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde yürüttüğümüz Sıfır Atık projemizde Sıfır Atık Vakfımız ile işbirliğimizi daha da güçlendirecek anlaşmamızı Vakıf Başkanımız Samed Ağırbaş ile imzaladık. Anlaşmayla; atık yönetimi, döngüsel ekonomi, sürdürülebilir şehircilik, çevre eğitimi ve iklim değişikliğiyle mücadele gibi kritik alanlarda ortak projeler geliştirerek; bu alanlarda uluslararası düzeyde farkındalığı artırmak için çalışacağız. Ayrıca BM-HABITAT İstanbul Bölge Ofisi için ‘Ev Sahibi Ülke’ anlaşması da bu ofisin küresel bir merkez haline gelmesine katkı sağlayacak” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Samed Ağırbaş#Sıfır Atık Vakfı#Murat Kurum

BAKMADAN GEÇME!