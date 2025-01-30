‘Sıfır atık’ta küresel hamle

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Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş ve mütevelli heyetini kabul eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sıfır Atık Vakfı ile BM-HABITAT arasında İstanbul Bölge Ofisi’nin açılmasıyla ilgili anlaşmayı imzaladı. Bakan Kurum, yine Sıfır Atık Vakfı ile BM-HABITAT arasında birçok alanda işbirliğini kapsayan stratejik anlaşmaları ev sahibi ülke adına imzaladı.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, “Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde yürüttüğümüz Sıfır Atık projemizde Sıfır Atık Vakfımız ile işbirliğimizi daha da güçlendirecek anlaşmamızı Vakıf Başkanımız Samed Ağırbaş ile imzaladık. Anlaşmayla; atık yönetimi, döngüsel ekonomi, sürdürülebilir şehircilik, çevre eğitimi ve iklim değişikliğiyle mücadele gibi kritik alanlarda ortak projeler geliştirerek; bu alanlarda uluslararası düzeyde farkındalığı artırmak için çalışacağız. Ayrıca BM-HABITAT İstanbul Bölge Ofisi için ‘Ev Sahibi Ülke’ anlaşması da bu ofisin küresel bir merkez haline gelmesine katkı sağlayacak” ifadelerini kullandı.