Sıfır atıkta kritik dönemeç... 25 milyar ambalajın dönüşüm hareketi Sakarya’dan başlıyor

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Sakarya’da başlayıp yıl sonuna kadar Türkiye geneline yayılacak olan uygulama Bakan Murat Kurum’un katılımıyla dün Ankara’da tanıtıldı. Yeni sistemin Türkiye genelinde kurulması ve işletilmesi için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) ile iş birliği protokolü imzalandı. Buna göre depozito iade noktalarından ambalajların toplanması, taşınması, doğrulanması ve geri kazanılması gibi saha operasyonları tek çatı altında yönetilecek. Toplantıda konuşan Bakan Kurum, Türkiye’de her yıl 30-35 milyon ton civarında katı atık ortaya çıktığını bunun yüzde 20 ila 25’ini içecek ambalajlarının oluşturduğunu belirtti.

Kurum sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu sistemle ülkemizde her yıl 520 milyon Euro’luk kazanç sağlanacak. Artık ambalajlar sokaklarda, plajlarda, parklarda çevre kirliliğine neden olmayacak, orman yangınlarına yol açmayacak. Ambalajlar artık atık değil, depozito iade makinelerindeki hammadde olacak. Her yıl yaklaşık 25 milyar şişeden daha fazlasını kapsayacak Depozito Yönetim Sistemi, 85 milyon vatandaşımıza hizmet verecek. Bu sistemi 2025 yılı içinde Sakarya’dan başlamak üzere kademeli olarak ülke genelinde yaygınlaştıracağız. Geri dönüştürülmüş malzeme ile yapılacak yeni üretimler, uluslararası ticari kısıtlamaların da önüne geçecek.”

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40 YILLIK SANAYİCİNİN KIZI

Depozito iade makineleri Kocaeli Dilovası’nda üretiliyor. 40 yıllık sanayicinin Robert mezunu, endüstri mühendisi kızı Ayşegül Eroğlu’nun, beş yıl önce İsveçli bir firmayla ortak olarak üretimine başladığı makineler, kademeli olarak ülke genelinde zincir marketler, AVM’ler, kafe ve restoranlar başta olmak üzere nüfusun yoğun olduğu yerlere yerleştirilecek. İlk hesaplamalara göre 81 ile 20 ila 30 bin civarında depozito iade makinesi yerleştirilecek.