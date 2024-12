Sıfır atıkla ekonomiye 185 milyar TL katkı

Haberin Devamı

Atık Yönetimi ve Atıktan Enerji Üreticileri Derneği (TAYED) Başkanı Ali Rıza Öner, projenin başından bugüne 60 milyon ton atığın geri kazanıldığını, ekonomiye 185 milyar TL’lik katkıda bulunulduğunu, 498 milyon ağacın kesilmekten kurtarıldığını ve 5.9 milyon ton sera gazı salınımının engellendiğini söyledi. Sıfır Atık Projesinin 7 yıllık sonuçlarını değerlendiren Öner, “Bugüne kadar 29.3 milyon ton kağıt-karton; 7.8 milyon ton plastik; 2.9 milyon ton cam; 3.7 milyon ton metal; 16.2 milyon ton organik ve diğer geri dönüştürülebilir atıklar olmak üzere toplam 59.9 milyon ton geri kazanılabilir atık, ekonomiye kazandırıldı. 22 milyon kişiye sıfır atık eğitimi verildi. Doğru atık yönetimi, iklim değişikliğiyle mücadelenin birinci şartı” dedi.

Haberin Devamı

Sıfır Atık Projesi’nin başarıyla devamı için mevcut katı atık bertaraf tesislerinin sürdürülebilir şekilde çalışması gerektiğine dikkat çeken Öner, şöyle devam etti: “Bu tesisler gelirlerini ürettikleri elektrikten elde ediyor. Öyle ki 10 yıllık Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM) süresi dolan tesisler, mekanizma sonrası serbest elektrik fiyatı ile bertarafa devam etmek zorunda kalacak. Mevcut serbest fiyatlar ile bu mücadeleyi sürdürmek mümkün değil. En iyi çözüm, YEKDEM’i biten projelere sözleşmeleri boyunca yeni bir sabit fiyat belirlenmesi.”

19 YAŞINDAKİ DENİZ’İN ULUSLARARASI BAŞARISI

IŞIK Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 1’inci sınıf öğrencisi 19 yaşındaki Deniz Aksaya, New York merkezli Institute of Electrical and Electronics Engineer’in (IEEE) düzenlediği ‘IEEEDuino’ yarışmasında kendi icadı ‘akıllı çöp konteyneri projesi’ ile 67 ülkeyi geride bırakarak birinci oldu.

Aksaya, projesini Hürriyet’e şöyle anlattı: “Yaşadığım İstanbul gibi bir metropolde ve tüm dünyada uygulanabilecek ‘Akıllı Şehir’ projesiyle yola çıktım. Bir belediyeye ait çöp konteynerlerine ait çeşitli verileri toplayıp analiz ettim. Bunları kendi yaptığım bir web arayüzü ve mobil uygulamaya aktardım. Bu sayede çöp konteynerleri, doluluk oranlarına göre en kısa rotayı belirleyerek, çöp kamyonlarının yakıttan tasarruf etmesini sağlamış olacak. Bir kamyon çöp toplamaya çıktığında, konteynerlere doluluk oranına göre güzergah belirleyecek. Böylelikle hem yakıt tasarrufu sağlayıp, hem de boş yere trafik yoğunluğuna neden olmayacak.”