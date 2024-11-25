Servetine servet kattı... 130 milyon dolarlık bağış 84 milyar dolar kazanç olarak geri döndü

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TESLA hisselerindeki yükseliş ve yapay zeka girişimi xAI’nin yeni değerlemesi, Elon Musk’ın servetini yeni bir zirveye taşıdı.

Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre, Tesla ve SpaceX’in CEO’su olan Musk’ın net serveti, Tesla hisselerinin cuma günü yüzde 3.8 değer kazanması ve yapay zeka girişimi xAI’nin 50 milyar dolarlık değerlemeye ulaşmasıyla 347.8 milyar dolara yükseldi. Bu rakam, Musk’ın 2021’de kaydettiği 340.4 milyar dolarlık önceki rekoru geride bıraktı. Musk böylece, bu yıl boyunca servetine 117.8 milyar dolar ekledi ve bu yılki kazancı Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un 219 milyar dolarlık servetinden 128 milyar dolar daha fazla oldu. 117.8 milyar dolarlık servetin 84.3 milyar doları ise ABD’deki başkanlık seçimleri sonrasında geldi. Musk, 2024 Temmuz-Ağustos-Eylül aylarını kapsayan dönemde Donald Trump’ın seçim kampanyasına toplam 130 milyon dolarlık bağış aktarmıştı. Trump’a açıktan destek veren Musk, Trump’ın bağışlarının artmasında önemli rol oynamıştı.

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Elon Musk , 5 Ekim’de Donald Trump’ın Pensilvanya’da kendisine yönelik ilk suikast girişiminin gerçekleştiği yerde düzenlenen kampanya mitingine katılmıştı.

TESLA HİSSELERİNDE RALLİ

Musk’ın kişisel serveti, Tesla’daki yaklaşık yüzde 13’lük hissesi sayesinde büyümeye devam ediyor. Tesla hisseleri, Donald Trump’ın ABD başkanlık seçimlerindeki zaferinin ardından yükselişe geçmişti. Cuma günü 352.56 dolardan kapanan hisseler, yatırımcıların, Musk’ın başkan seçilen Trump ile yakın ilişkilerinden elektrikli araç üreticisinin fayda sağlayacağını düşünmesiyle değer kazandı.

Siebert’in baş yatırım sorumlusu Mark Malek, Business Insider’a yaptığı açıklamada, “Musk’ın Trump’ın kampanyasına açık desteği nedeniyle hisseye bir tür prim eklendiği” yorumunda bulundu.

xAI’DAN 5 MİLYAR DOLAR

Tesla hisseleri yılbaşından bu yana yüzde 42 yükselirken, şirketin hisseleri 2021’deki 410 dolarlık rekor kapanış seviyesinin gerisinde kalmaya devam ediyor. Ancak Musk, yaptığı yatırımlarla servetini hızla büyütmeye devam ediyor. Şirketin piyasa değeri, cuma itibarıyla 1.1 trilyon dolara ulaşarak Warren Buffett’ın 1 trilyon dolarlık holdingi Berkshire Hathaway’i geride bıraktı.Ayrıca, Wall Street Journal’ın haberine göre Musk’ın yapay zeka girişimi xAI’ın 50 milyar dolarlık bir değerlemeye ulaşması da, servetine 5 milyar dolarlık bir artış sağladı.