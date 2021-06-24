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Sektörel güven endeksi açıklandı

24.06.2021 - 10:36
Sektörel güven endeksi açıklandı | Ekonomi Haberleri

Sektörel güven endeksi, haziranda hizmet sektöründe yüzde 6,2, perakende ticaret sektöründe yüzde 4,8 ve inşaat sektöründe yüzde 3,6 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin sektörel güven endekslerini açıkladı. Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi haziranda geçen aya kıyasla hizmet sektöründe yüzde 6,2, perakende ticaret sektöründe yüzde 4,8 ve inşaat sektöründe yüzde 3,6 arttı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi mayısta 102,2 iken haziranda yüzde 6,2 artışla 108,5 değerini aldı. Hizmet sektöründe bir önceki aya göre, son üç aylık dönemde iş durumu alt endeksi yüzde 5,6 artarak 102,2 oldu. Son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep alt endeksi yüzde 2,8 yükselerek 103,7 değerine ulaştı. Gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi alt endeksi de yüzde 9,7 artışla 119,6 oldu.

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Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi haziranda yüzde 4,8 artarak 105,7 değerine ulaştı. Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre, son üç aylık dönemde iş hacmi satışlar alt endeksi yüzde 5 artarak 106'yı buldu. Mevcut mal stok seviyesi alt endeksi ise yüzde 1,5 azalarak 89,4'e geriledi. Gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi alt endeksi de yüzde 9,6 artışla 121,6 olarak kayıtlara geçti.

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 79,6 iken, haziranda yüzde 3,6 artarak 82,4 değerini aldı. İnşaat sektöründe bir önceki aya göre, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi alt endeksi yüzde 2,3 yükselişle 76,3'e çıktı. Gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksi de yüzde 4,6 artarak 88,6'ya ulaştı.

İnşaat sektöründe haziranda girişimlerin yüzde 53,1'i faaliyetleri kısıtlayan herhangi bir faktörün olmadığını, yüzde 46,9'u ise faaliyetlerini kısıtlayan en az bir temel faktör bulunduğunu belirtti.

İnşaat sektöründe faaliyetleri kısıtlayan temel faktörlerden "finansman sorunları" mayısta yüzde 24,2 iken haziranda yüzde 26,7, "talep yetersizliği" mayısta yüzde 26,6 iken haziranda yüzde 19,1 ve "diğer faktörler" mayısta yüzde 30,1 iken haziranda yüzde 25,8 olarak kayıtlara geçti.


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