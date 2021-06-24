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Almanya'nın ABD'ye ihracatı yüzde 40 arttı

24.06.2021 - 10:54 | Son Güncelleme :
Almanya'nın ABD'ye ihracatı yüzde 40 arttı | Ekonomi Haberleri

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası ülkeler sınırlarını açarak ekonomik toparlanmayı teşvik etmeye devam ederken, Almanya'dan AB dışı ülkelere ihracat mayısta yıllık bazda 27,9 artarak 48,4 milyar avroya ulaştı.

Alman Federal İstatistik Ofisi (Destatis), mayısta Almanya'dan AB dışı ülkelere yapılan ihracat verilerini açıkladı. Buna göre, Almanya'dan AB dışı ülkelere ihracat mayısta yıllık bazda 27,9 artarak 48,4 milyar avroya ulaştı. Almanya'dan AB dışı ülkelere ihracat Nisan 2021'e göre ise yüzde 3 azaldı.

Almanya'nın ABD'ye ihracatının mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 40,9 artarak 9,1 milyar avroya ulaşması dikkati çekerken, Çin'e ihracat yüzde 17,7 yükselişle 8,4 milyar avro oldu. İngiltere'ye yapılan ihracat da Brexit kapsamında yaşanan sıkıntılara rağmen yüzde 44,6 artarak 5 milyar avroya yükseldi.

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Söz konusu dönemde Almanya'nın Türkiye'ye ihracatı da yüzde 22,7 artarak 1,5 milyar avro oldu. Destatis, Alman ürünlerine yurt dışından gelen yüksek talebin Mayıs 2020'deki düşük dış ticaret seviyesinden kaynaklandığını (baz etkisi) belirtti.


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