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Şeker ihracatına ‘fiyat’ kısıtlaması

31.12.2021 - 09:32
Şeker ihracatına ‘fiyat’ kısıtlaması | Ekonomi Haberleri

Ticaret Bakanlığı, şekeri ‘ihracı kayda bağlı mallar’ listesine alarak, önümüzdeki süreçte şekerde yaşanması muhtemel üretim sıkıntısına karşı önlem aldı.

Hürriyet gazetesinden Aysel Alp'in haberine göre; uzmanlar son dönemde dünya genelinde artan şeker fiyatları üzerine Türkiye’nin 260 bin tonluk fazla şekerini ihraç ettiğini ancak bu yıl üretimdeki yüzde 20 düşüş nedeniyle iç piyasada fiyatların yükselmemesi için ihracatın yasaklandığını belirttiler.

13 ÜLKEYE İHRACAT

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde izinle yapılabilen şeker ihracatı dün itibariyle Ticaret Bakanlığı’nca ‘ihracı kayda bağlı mallar’ listesine eklendi. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren bu kararla, yüzde 20’lik rekolte düşüşü sonrasında tüketicinin olası fiyat artışıyla mağduriyetinin önlenmek istendiği vurgulandı. Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi ve Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Tarım ve Orman Bakanlığı uhdesinde verilen ihracat izninin bu kararla Ticaret Bakanlığına geçtiğini belirterek, “Geçen yıl Türkiye’nin üretim fazlası şekeri vardı. Dünyada da fiyatlar son 1 yılda 330-350 dolardan 500 dolara çıktı. Yüzde 50’den fazla artış oldu. Böyle olunca hem Türk Şeker hem de bizler 260 bin ton şeker ihraç ettik. Sadece biz Irak, Suriye, Azerbaycan, Gürcistan, Lübnan, Güney Kore, Afrika’da kimi ülkelere satış yaptık bakanlığın izniyle” dedi.

ÜRETİM DÖNEMİ

Türkiye’nin 1 Eylül’de başlayan şeker üretim döneminin devam ettiğini ancak geçen yıla göre üretimde yüzde 20 civarında düşüş göründüğünü belirten Akay, “Bu yıl Türkiye’nin kendi tüketimini karşılayacak miktarda üretim olmayacak görünüyor. Bu nedenle fiyatlar yeniden artabilir. Türkiye genelinde şeker fiyatı 50 kiloluk torbalarda 212 lirayken, kampanyaya girerken torbası 380-400 liraya yükseldi. Yaklaşık yüzde 80 civarında zam gelmiş oldu. Bu artışla sektör maliyetiyle satışını başa baş getirdi. Bundan sonraki fiyat artışı artık kar olur” değerlendirmesinde bulundu.

‘SADECE MARKETLERE’

Akay şöyle devam etti, “Türk Şeker, artık piyasaya toptan satış yapmıyor. Ağustos ayına kadar sadece marketlerin ihtiyacını karşılama planı yapıyorlar. Tabii bunu yeni kurdukları Tarım A.Ş üzerinden yapıyorlar. Türkiye’de üretilen şekerin yüzde 10’u perakendeye yüzde 90’ı sanayiye satılır. Türk Şeker, toplam üretimin yüzde 30 ila 35’ini gerçekleştiriyor. Geçen yıl 3 milyon tondan fazla şeker üretilmişti. Bu yıl 2 milyon 632 bin 500 ton üretim kotası olmasına karşın 2 milyon 400-450 bin ton üretim bekleniyor. Geçen yıla göre yüzde 20 daha az. Türkiye’nin ihtiyacı artıyor, bu üretim ihtiyacı karşılayacak boyutta değil. Artık yurtdışında da pahalı, navlun maliyetiyle birlikte 1 ton şekerin Türkiye’ye gelişi 600-620 dolar seviyesinde. Ucuza alma imkanı yok. Dolayısıyla hükümet, bu kararla şeker ihracatına izin vermeyeceğim, demiş oldu.”


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