Şefler gıda sektörü için birleşti | Ekonomi Haberleri

Gıda sektörünün en temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için hayata geçirilen Türkiye’nin Şefleri (turkiyeninsefleri.com) portalıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Kuruluşun sözcüsü Can Mazlumoğlu, “Türkiye’nin Şefleri projesinin hayata geçiş süreci yaşamış olduğumuz pandemi sürecinin aslında bize yansımasıdır. Otellerin ve restoranların zorunlu olarak kapanması birtakım sorunları beraberinde getirdi. Artan üretim ve işletim maliyetlerinin yükselmesi firmaları zora sokmaya başladı, küçük ölçekli işletmeler ürünlerini satmak için yeterli plasiyerler çalıştırmadı, personel maliyetlerinin artması firmalar için yüksek maliyetli bir rakam oluşturmaya başladı. Türkiye’nin Şefleri projesi bu noktada devreye girip gıda üreticilerinin şefler ve satın almalarla ulaşılabilirliğini arttırmak amacı ile kuruldu” dedi.

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Türk mutfağının dünyaca tanınmış lezzetlerini yerli ve yabancı turiste sunmayı planlayan şeflerin, mesleki başarılarına destek vermeyi amaçladıklarını vurgulayan Mazlumoğlu, “Gıda sektörünün tek bir portalda buluşmasını sağlamak amacı ile bu yolculuğu hazırladık. Sektörümüzün ihtiyaçlarını belirledik. Coğrafi işaretli ürünlerin varlığının ve önemini en üst değere nasıl taşıyabileceğimizi planladık ve harekete geçtik. Dünyada ve Türkiye’de henüz olmayan ve son teknoloji ile yapılan, patenti alınmış katkısız ve mayasız ekmek üreten Ridada adlı ekmek şirketi iş ortağımız oldu. Ankara’da Başkent Organize Sanayi’de fabrikasını açarak üretime geçip sağlıklı ekmek üretmek üzere aynı anda iki projeyi sektöre kazandırmış oldu” bilgisini verdi.

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