Savcılıktan sahte dolar hamlesi   

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Piyasada sahte 50 ve 100 dolarlar üzerinden yapılan dolandırıcılık eylemlerinin artması üzerine, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Merkez Bankası (TCMB) harekete geçti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu, sahte para basımı ve dağıtımı konularının araştırılması amacıyla resen soruşturma başlattığını duyurdu. Merkez Bankası da söz konusu sahte efektiflerin yani sahte dolarların adli merciler tarafından bilirkişi raporu düzenlenmesi amacıyla kendilerine gönderildiğini açıkladı. Bilirkişi raporunu hazırlayıp hem adli mercilere hem de bankalarla paylaştıklarını duyuran TCMB’nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Son günlerde piyasada sahte yabancı banknot dolaşımının arttığına dair haberlere konu olan sahte efektifler, adli merciler tarafından bilirkişi raporu düzenlenmesi amacıyla Bankamıza gönderilmiştir. Söz konusu sahte efektiflere dair Bankamız tarafından hazırlanan bilirkişi raporları, adli mercilerin yanı sıra bankacılık sektörünün uyarılmasını teminen Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği ile paylaşılmıştır. Bunun yanında teknolojik altyapıda sahteciliğe karşı tedbir alınmasına yönelik gerekli yönlendirmeler yapılmıştır.”

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‘GÜNCELLEMELER YAPILIYOR

Dün konuyla ilgili bir diğer açıklama da Türkiye Bankalar Birliği’nden (TBB) geldi. Açıklamada, “Sahte dövizle mücadele ve dolaşımının engellenmesi amacıyla; kullanımdaki para sayma, sahte döviz kontrol ve ATM makinelerinin gerekli kontrolleri ve güncellenmeleri yapılmaktadır” denildi. Bankacılık sektörünün ilgili kamu kurumlarıyla yakın işbirliğinde olduğuna vurgu yapılan açıklamada, sektörün ekonomik faaliyetin sağlıklı ve kesintisiz bir şekilde devam etmesi, müşterilerin hak ve menfaatlerinin korunması ve sahte dövizle etkin mücadele için gerekli çalışmaların kısa sürede tamamlanması amacıyla hassasiyetle çalıştığı vurgulandı.

‘50 VE 100 DOLARDA DOLANDIRICILIK ARTTI’

Ortadoğu, Asya ve Balkan merkezli basılan sahte dolarların İstanbul Kapalıçarşı üzerinden piyasaya sürülmeye çalışıldığını; hatta bu yolla bir bankanın bazı şubelerinde dolandırıcılık vakasının yaşandığını ilk olarak Hürriyet yazmıştı. 20 Kasım’da ‘Kalpazanlar İş Başında’ başlığıyla yayınlanan haberimizde, bazı bankaların bu yolla dolandırıldığını çeşitli bankacılık kaynaklarından teyit ederek yazmıştık. Bu kapsamda hem Türkiye Bankalar Birliği’nden (TBB) bankalara iletilen hem de bankaların kendi personeline ilettiği uyarı e-postalarına ulaşmıştık. Bankaların personellerine gönderdiği ilk uyarı maili, sahte 50 dolarlık banknotlara ilişkindi. Bu uyarıda şöyle denilmişti: “Bir bankanın bazı şubelerinde dolandırıcılık vakası yaşandığı bilgisi alınmıştır. İlgili sahte banknotlar para sayma makinelerinden geçebilmekte olup, bankamızda halihazırda kullanılmakta olan para sayma makinelerinin bu kapsamda güncelleme çalışmaları devam etmektedir. Şubelerimizde fiziki 50 dolarlık banknot işlemlerinde daha dikkatli olunması ve gerekli tedbirlerin alınması hususları önem arz etmektedir.” Önceki günkü haberimizde ise bankaların bu kez de 100 dolarlık sahte banknotlar üzerinden bankaların teyakkuza geçtiğini yazmıştık.

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3.6 MİLYON EURO SAHTE BANKNOT ELE GEÇİRİLDİ

İstanbul’da Mali Polis, Fatih ve Zeytin-burnu’nda sahte para basımı yapılan adreslere operasyon düzenledi. 3.6 milyon Euro’luk sahte banknot ele geçirildi. 3 bin adet ‘100’ ibareli banknot, 1500 adet sahte 100 Euro, 817 adet Garanti BBVA, VakıfBank ve DenizBank ibareleri taşıyan sahte çek yapraklarına el konuldu.

‘TAKSİ VE BENZİNCİDE KÜÇÜK MİKTARDA VERİLİYOR’

Sahte paranın üretim ve dağıtım süreçleriyle ilgili detaylar da ortaya çıktı. Üretilen sahte paralar, aracılar ve kuryeler vasıtasıyla son kullanıcıya ulaştırılıyor. Sahte para genellikle akşam saatlerinde taksiciler ve akaryakıt istasyonu çalışanları gibi nakit işlem yapan kişilere küçük miktarlarda karışık şekilde veriliyor.

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KENDİLERİNİ YALANLADILAR

Ülke genelindeki döviz bürolarının oluşturduğu STK olan Yetkili Müesseseler Derneği’nden (TÜYEMDER) dün dikkat çeken bir yalanlama geldi. İstanbul Kapalıçarşı önünde, gece yarısından sonra netleştiği belirtilen bir basın toplantısı düzenleyen TÜYEMDER Başkanı Mehti Şeren, “Sahte dolar iddialarında söylenilen rakamlar tamamen asılsız. Aslında olmayan bir sahte parayı konuşuyoruz. Söylentilere dayanılarak panik havası oluşturuluyor” dedi. Ancak, Hürriyet’in edindiği bilgilere göre, bu açıklamanın, Kapalıçarşı’da duran döviz trafiğinin yeniden canlandırılması amacıyla yapıldığı belirtildi.