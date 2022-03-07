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Savaş 'çip krizi' etkisi yapabilir

07.03.2022 - 09:09
Savaş 'çip krizi' etkisi yapabilir | Ekonomi Haberleri

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısının, Türkiye otomotiv sektörünü de doğrudan ve dolaylı olarak etkilemesi bekleniyor. Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, Rusya’nın vereceği tepkinin küresel otomotiv sanayisinde ‘çip krizi’ne benzer bir etki yaratabileceğini söyledi.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; birçok üretici, savaşın yarattığı tedarik sıkıntıları nedeniyle üretime ara vermek zorunda kaldı. Bazı üreticiler de Rusya’ya uyguladığı yaptırımlar kapsamında bu ülkedeki üretimlerini askıya aldı. Konunun Türkiye otomotiv sektörünü ne kadar etkileceği ise merak uyandırıyor. Konuyla ilgili sorularımızı yanıtlayan Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, Rusya’nın vereceği tepkinin küresel otomotiv sanayisinde ‘çip krizi’ne benzer bir etki yaratabileceğini söyledi.

BU METALLER KRİTİK

OSD Başkanı Yenigün, Hürriyet’e yaptığı açıklamada, “Küresel otomotiv sanayiinin ihtiyacı olan alüminyum, paladyum, nikel gibi ana metallerin büyük bir kısmı Rusya’dan temin ediliyor. Bu metaller sanayimiz için kritik öneme sahip. Gerek askeri harekât gerekse ticari yaptırımlara Rusya’nın vereceği tepki, küresel otomotiv sanayi için ‘çip krizi’ne benzer bir tedarik kesintisi yaşanması riski taşıyor. Pandemi sürecinde dünya genelinde hammadde fiyatlarında ciddi artışlar ile karşı karşıya kaldık. İçinde bulunduğumuz siyasi ve makro ekonomik koşullar sebebiyle bu artışların kapsamının genişlemesi ve etkisinin artması öngörülüyor. Dolayısıyla küresel otomotiv sanayi üretim kayıpları ve ilave maliyet artış riskleri ile karşı karşıya diyebiliriz” dedi.

TÜRKİYE’Yİ NASIL ETKİLER?

Rusya’nın önemli doğalgaz rezervlerine sahip olduğunu hatırlatan Yenigün, “İçinden geçilen sürecin enerji piyasası üzerine ve dolayısıyla sanayiciye de etkisi olabilecektir. OSD üyeleri olarak gelişmeleri yakından ve üzülerek takip ediyoruz. Yaşanan sürecin sanayimiz üzerindeki etkisi ilerleyen dönemde daha belirgin hale gelecek olmakla birlikte, tüm bu riskler ve olası senaryolar üzerinde aksiyon planlarımızı oluşturmaya devam ediyoruz. Öncelikli temennimiz en kısa sürede barış ortamının sağlanması” ifadelerini kullandı. Rusya’dan ithal edilen motorlu kara taşıtlarının karoserileri ile aksam ve parçalarının değerinin 9 milyon dolar seviyesinde gerçekleştiği bilgisini veren Yenigün, “Ancak hammade ve enerji açısından önemli bir ihracatçı konumunda olan Rusya’nın otomotiv ana
sanayiine dolaylı ihracatının çok daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz” diye konuştu.


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