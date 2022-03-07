Nükleer düzenleme yasalaştı | Ekonomi Haberleri

Nükleer Düzenleme Kanunu teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. 29 maddelik yasa, nükleer enerji alanında işletmecilerin ve devletin sorumluluklarına ilişkin yasal çerçeve çiziyor.

Hürriyet gazetesinden Umut Erdem'in haberine göre; sorumluluk alanları ve cezai hükümler tek tek belirleniyor. Nükleer enerji ve iyonlaştırıcı radyasyona ilişkin faaliyetler ve bu faaliyetlerle ilgili kişi, tesis, cihaz ve maddeler de düzenleme kapsamında yer alıyor. Yasaya göre, nükleer enerji ve nükleer maddelerle ilgili herhangi bir faaliyeti yürütecekler, Türkiye’nin taraf olduğu nükleer güvenceyle ilgili uluslararası anlaşma ve sözleşmelere uyacak. Türkiye’nin egemenlik alanı dışında yürütülen bir faaliyet sırasında ortaya çıkan radyoaktif atıklar, Türkiye sınırları içine sokulamayacak.

Nükleer zararlara ilişkin hukuki sorumluluk hükümlerinin uygulanmasında yer verilmeyen tanımlar konusunda Paris Sözleşmesi’nde yer alan tanımlar esas alınacak. Düzenlemeyle nükleer enerji ve iyonlaştırıcı radyasyona ilişkin yürütülecek faaliyetler konusunda genel ilkeler de belirleniyor. Çalışanların, halkın, çevrenin ve gelecek nesillerin radyasyona maruz kalma riskini içeren her türlü faaliyette; faaliyetin bireysel veya toplumsal açıdan fayda sağlaması, faaliyet nedeniyle maruz kalınabilecek radyasyon dozlarının mümkün ve makul olan en düşük düzeyde tutulması, bu radyasyon dozlarının Nükleer Düzenleme Kurumunca (NDK) belirlenen doz sınırlarını aşmaması ilkeleri esas alınacak.

NDK’DAN YETKİ ŞARTI

Nükleer enerji ve iyonlaştırıcı radyasyona ilişkin faaliyetler, Nükleer Düzenleme Kurumu’na (NDK) bildirimde bulunulmaksızın veya kurumdan yetki alınmaksızın yürütülemeyecek. Bu faaliyetleri yürütmek isteyen gerçek veya tüzel kişiler NDK’na başvuracak. Nükleer tesisler, radyasyon tesisleri veya radyoaktif atık tesislerinin kurulacağı saha NDK onayına tabi olacak. NDK; çalışanların, halkın, çevrenin ve gelecek nesillerin radyasyondan korunmasına etki edebilecek faaliyetler için uygunluk ölçütleri belirleyebilecek ve onaya tabi tutabilecek. Radyoaktif atıklar çevreye salınamayacak veya bırakılamayacak. Kullanılmış yakıtların veya bertaraf hariç radyoaktif atıkların yönetiminde tüm sorumluluk faaliyet için yetkilendirilen kişiye ait olacak. Radyoaktif atıklar Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu tarafından bertaraf edilecek.