  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • SASA 2.1 milyar liraya Maliye'den arsa aldı
‹ Önceki Haber Brent petrol 100 doların altını gördü Brent petrol 100 doların altını gördü

SASA 2.1 milyar liraya Maliye'den arsa aldı

11.04.2022 - 17:43
SASA 2.1 milyar liraya Maliye'den arsa aldı | Ekonomi Haberleri

SASA Polyester, özelleştirme kapsamında bulunan ve Maliye Hazinesi adına kayıtlı olan Adana'daki 116 parselin tamamını satın aldı.

Türkiye'nin önemli sanayi kuruluşlarından olan SASA Polyester devasa taşınmaz yatırımında bulundu. SASA, Adana'nın Yumurtalık ilçesinde Akyuva, Demirtaş ve Hunutlu mahallelerinde yer alan 116 adet parselden oluşan 4 milyon 58 bin 685 m² yüzölçümüne sahip taşımazlar ve taşınmazlar üzerinde bulunan yapıları özelleştirme ihalesi kapsamındaki nihai pazarlık görüşmelerinde satın aldı.

SASA'nın satın aldığı taşınmazlar Maliye Hazinesi'ne kayıtlı bulunuyordu.

CANLI BORSA İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

DEV PARAYA SATILDI

Özelleştirme İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre 4 milyon m² arsa ve taşınmazlar pazarlık neticesinde 2 milyar 139 milyon lira teklife kadar çıktı. En yüksek teklifi veren SASA'nın arsa ve taşınmazlara ait görüşmeleri tamamlandı ve bundan sonraki süreçte devir işlemleri için çalışmalar yapılacak.

HALKA AÇIK VE 3 BÜYÜK ORTAĞI VAR

SASA 1996 yılından bu yana halka açık şirket olarak varlığını sürdürüyor. Son yıllarda yaptığı atılımlarla dünyanın sayılı şirketleri arasına giren SASA'nın üç büyük hakim ortağı bulunuyor. En büyük ortak Erdemoğlu Holding'in yüzde 58,15 payı, Merinos Halı'nın yüzde 14,73 payı, Dinarsu'nun ise yüzde 7,81 oranında payı bulunuyor. Şirketin yüzde 19'luk seviyesi de halka arz edilmiş durumda.

ÖZSERMAYESİ ÇOK GÜÇLÜ

SASA'nın bilanço kalemlerine bakıldığında ise güçlü özsermaye dikkatleri çekiyor. Şirketin sermayesi 1 milyar 120 milyon lirayken özsermayesi 4 milyar 162 milyon lira seviyesinde. Piyasa değeri ise 74 milyar 200 milyon lirayken şirketin 219 milyon 695 bin 204 adet payı da fiili dolaşımda bulunuyor. Son açıkladığı kârı ise 697 milyon 435 bin lira seviyesinde.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.449 Değişim: 0,00% Hacim : 63.650 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 2.401 11.04.2022 Yüksek 2.450
Açılış: 2.402
14,6722 Değişim: 0,07%
Düşük 14,6595 12.04.2022 Yüksek 14,6846
Açılış: 14,6621
15,9590 Değişim: -0,04%
Düşük 15,9471 12.04.2022 Yüksek 15,9894
Açılış: 15,9653
923,14 Değişim: 0,22%
Düşük 919,90 12.04.2022 Yüksek 923,74
Açılış: 921,15
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.