Sanayinin devlerinden Diyarbakır’da enflasyon mesajı: ‘Kalıcı düşüş’ üretimle olur

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TÜRK sanayisinin önde gelen isimleri, Türk İş Dünyası Konfederasyonu’nun (TÜRKONFED) 20’nci kuruluş yıl dönümünde Diyarbakır’da buluştu. Burada düzenlenen ‘Küresel Riskler Yerel Çözümler’ başlıklı zirvede iş dünyasının sorunları masaya yatırıldı. Zirvede konuşma yapan TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, halihazırda KOBİ’lerin finansman ihtiyacının her zamankinden daha yüksek olduğunu vurguladı. Sönmez, “Finansmana erişim hem zor hem pahalı. Bankalar regülasyonları sıkılaştırdı. Biz iş dünyası olarak özellikle enflasyonla mücadele konusunda üzerimize düşeni yapıyoruz, yapacağız da” diye konuştu.

HAMMADDE BİTTİ

“Enflasyonda kalıcı düşüş, tüketimin baskılanması ile değil, üretimin artması ile sağlanır. Bunun için reel sektörün ve KOBİ’lerin finansmana erişim sorununun hafifletilmesi ve böylece yatırım ve işletme sermayesi ihtiyaçlarını zorlanmadan karşılayabilmeleri gerekiyor” diyen Sönmez, üretimde yaşanan zorlukların çalışanları da olumsuz etkilediğine vurgu yaptı. Sönmez sözlerini şöyle sürdürdü: “Stoklardaki hammaddeleri tükettik. Üretim daralıyor. Enflasyon düştükçe, finansal piyasalar düzene girdikçe, ekonomide öngörü ufku uzadıkça, makroekonomik istikrar sağlandıkça tüketici güveni de yerine gelmeye başlayacak. Üretim kıpırdanacak ve bu durum istihdama da katkı sağlayacak.”

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Sönmez’in altını çizdiği bir diğer konu da ‘hukukun üstünlüğü ve adalete güven’ oldu. Sönmez Türkiye için kalkınma yolunun demokrasiye olan güvenin pekiştirilmesinden geçtiğini belirtti.

‘RAHAT BİR NEFES ALDIK AMA DAHA YOLUMUZ VAR’

ANADOLU Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve TÜSİAD’ın önceki dönem YİK Başkanı Tuncay Özilhan da zirvenin katılımcıları arasındaydı. Özilhan, makroekonomik istikrarın ortadan kalktığı yıllarda ne kur ne fiyatların seyrini tahmin etmenin mümkün olduğuna, yatırım ve üretim planlarına karar veremez hale gelindiğine vurgu yaparak “Geçmiş dönemde faizin suni olarak baskılanmasına karşı çıkmıştık. İşi gücü bırakıp değişen düzenlemeleri takip eder olmuştuk. Son ekonomi yönetimi ile önemli bir mesafe alındı. Biz de rahat bir nefes aldık. Ama daha gidecek çok yolumuz var” dedi.

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Yapısal reformlar olmadan enflasyonla kalıcı mücadelenin eksik olacağına işaret eden Özilhan, “Yapısal ayak eksik kalınca enflasyonla kalıcı mücadele sağlayamadık. Para politikasının mutlaka maliye politikasıyla desteklenmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.