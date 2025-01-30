Sanayi ve Teknoloji Bakanı 2025 hedeflerini açıkladı... Sanayide 2 milyar dolarlık paket yolda

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TÜRKİYE’nin sanayi yatırımlarına önümüzdeki dönemde yüksek teknoloji damga vuracak. Bu planın detaylarını anlatan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2025’te biyoteknolojiden sanayi robotlarına kadar birçok alanda yeni yatırımın duyurusunu yapacaklarını söyledi. Anadolu Ajansı’na bakanlığının 2025 yılı hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Kacır, “Milletimize peşi sıra yüksek teknoloji yatırım müjdelerini duyurduğumuz bir yıl olacak” ifadelerini kullandı.

‘TEKNOLOJİNİN HIZLANDIĞI YIL OLACAK’

Kacır 2025’in yüksek teknoloji alanında hızlanma yılı olduğunu vurguladı. Bu yıl yeni üretim yatırımlarıyla yeni teknoloji girişimlerinin eş zamanlı yükseleceğini belirten Kacır, şu değerlendirmede bulundu:

“7 milyar dolara yakın yatırımı Türkiye’ye kazandırma aşamasına geldik. İnşallah önümüzdeki ay bunun ilk fazı olan 2 milyar doların üzerinde bir yatırım paketini duyuracağız. İnşallah 2025; elektrikli araç, batarya, güneş hücresi, rüzgâr türbini, çip üretimi, AR-GE merkezleri ve yeni çıkacağımız çağrılarla biyoteknoloji, sanayi robotları ve hiper ölçekli veri merkezleri gibi başlıklarda Türkiye’nin yatırımlarla daha hızlı buluştuğu bir yıl olacak.”

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‘BYD ÖRNEKLERİ ÇOĞALABİLİR’

Çin merkezli otomobil markası BYD’nin yeni nesil elektrikli araç yatırımını Türkiye’ye çektiklerini hatırlatan Kacır, üretimin 2026’da başlayacağı bilgisini verdi. Kacır, diğer markaların yatırımlarını da Türkiye çekmek için gayretlerinin süreceğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

“Son aşamaya geldiğimiz, yer seçimi konusunda son basamaklarını sürdürdüğümüz birtakım yatırımlar var. Küresel yatırımların çekilmesi önemli. Biz ‘Teknolojide öncü markalar Türkiye’yi yatırım yeri olarak tercih etsin, burada AR-GE, üretim ve Türkiye’den dünyaya ihracat yapsın’ istiyoruz. BYD yatırımını bu anlayışla Türkiye’ye kazandırdık. Chery ve diğer markalarla da bu anlayışla görüşüyoruz. Bütün bu yatırımların katma değer oluşturması, inovasyon çalışmalarının da Türkiye’de yapılacak şekilde planlanması önceliğimiz.”



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HER ŞEHRE YATIRIM TEŞVİKİ

Bakan Kacır, 81 il için Yerel Kalkınma Hamlesi Programı ilan ettiklerini anımsatarak, program kapsamında her şehirde, belirli yatırım konuları için, ileri düzeyde yatırım teşvikleri vereceklerini söyledi. Pek çok başlığın insanlar için sürpriz olabileceğine dikkati çeken Kacır, şöyle devam etti: “O şehirdeki bir hammaddenin ekonomik değere dönüşmesi adına ortaya koyduğumuz ön fizibilite çalışmaları neticesinde bu başlığı tayin edeceğiz. İnanıyorum ki bu programla gerçekleştirilecek yatırımlar, şehirlerimizde çok ciddi bir ekonomik canlılık ortaya çıkaracak. Pek çok başlık ilk kez Türkiye’de o yatırımın gerçekleşmesi, o üretim faaliyetinin başlaması sonucunu da beraberinde getirecek. Bu anlamda pek çok şehrimiz ilklerle tanışacak.”

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‘YOLLARDAKİ TOGG SAYISI 50 BİNİ AŞTI’

Yerli ve milli otomobil Togg’un Türkiye’de kendi sınıfında bir numara olduğunu dile getiren Kacır, aracın “fastback” modelinin ise bu yıl kullanıcılarla buluşacağını belirtti. Kacır, gelecek yıllarda elektrikli araç, batarya ve otonom araç teknolojilerinde elde edilen kazanımlarla Togg’un rekabet gücünü yükseltmeyi amaçladıklarını da söyledi. Gelecek dönemde otomobillerin büyük ölçüde otonom olarak kullanılacağına işaret eden Kacır, “Bunlar, Togg’un rekabet tarafında güçlenmesi gereken alanlar. Biz Togg’u yarınlara hazırlıyoruz. Togg, Türkiye’nin mobilite teknolojilerinde onlarca teknoloji girişimi yükselmesini sağlayan bir platform. Geçen yıl yollardaki Togg sayısı 50 bini aştı” dedi.

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‘ÖNCELİKLİ HEDEF AY’

Bakan Kacır, Türkiye’nin önemli uydu üreticilerinden biri haline gelmek için çalışmalar yürütüldüğünün altını çizdi. Öte yandan Ay Programı’na ilişkin de bilgiler verdi. Ay’a Türkiye’nin tasarladığı, ürettiği ve ateşlediği bir araçla erişmeyi istediklerini dile getiren Bakan Kacır, hibrit roket motoru teknolojisinde yapılan çalışmalara dikkat çekti. Kacır, “Hibrit roket motorumuzun tüm testleri başarıyla gerçekleştirildi, şimdi üretim fazındayız. Hızla üretimi tamamlayıp uzaya göndermeyi amaçlıyoruz. Aslında Ay Projesi’nde öncelikle Ay’a bir uydu göndermiş olacağız. Çünkü araç, Ay yörüngesinde faaliyet gösterecek, topladığı verileri dünyayla paylaşacak ve nihayetinde Ay yüzeyine yumuşak inişin provasını yapmış olacağız. Bugün Ay Programı’na dünden daha çok hazırız” diye konuştu.