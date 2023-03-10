Sanayi üretiminde güçlü yükseliş | Ekonomi Haberleri

Sanayi üretimi Ocak'ta aylık bazda yüzde 1,9, yıllık bazda 4,5 artış gösterdi.

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2023 yılı Ocak ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %7,6 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi %5,8 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %5,7 azaldı.



SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %1,9 ARTTI



Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2023 yılı Ocak ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %4,4 ve imalat sanayi sektörü endeksi %2,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,4 arttı.





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