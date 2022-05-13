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Sanayi üretimi verisi açıklandı

13.05.2022 - 10:17
Sanayi üretimi verisi açıklandı | Ekonomi Haberleri

Sanayi üretimi mart ayında yıllık bazda yüzde 9,6 artış gösterdi. Beklenti yüzde 8,5 artması yönündeydi. Sanayi üretimi mart ayında bir önceki aya göre ise yüzde 1,8 oranında daraldı.

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2022 yılı Mart ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %2,9, imalat sanayi sektörü endeksi %10,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,9 arttı.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK YÜZDE 1,8 AZALDI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı Mart ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %4,9 ve imalat sanayi sektörü endeksi %2,2 azalırken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %4,8 arttı.


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