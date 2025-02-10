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Sanayi üretimi güçlü yükseldi

Güncelleme Tarihi:

#Sanayi Üretimi#Veri#Piyasa
Sanayi üretimi güçlü yükseldi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2025 10:05

Sanayi üretimi Aralık ayında yüzde 5 oranında artış gösterdi.

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Sanayinin alt sektörleri (2021=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2024 yılı Aralık ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %1,8 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi %6,8 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %11,4 arttı.

Sanayi üretimi güçlü yükseldi

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SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK YÜZDE 5 ARTTI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2024 yılı Aralık ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %2,2 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi %5,6 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,4 arttı.

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Sanayi üretimi güçlü yükseldi

Sanayi üretimi güçlü yükseldi

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#Sanayi Üretimi#Veri#Piyasa

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