Şam’a uçak seferleri başlıyor

Haberin Devamı

X sosyal medya hesabından açıklama yapan Ekşi, merhum şair ve düşünce adamı Sezai Karakoç’un, “Ben Şam’ı bin yıl öncesinden bilirim. Annemin sütü kadar yakın bana” mısralarından alıntı yaparak, “Șam’a dönüyoruz. Haftada 3 sefer ile Șam seferlerine 23 Ocak Perşembe günü başlıyoruz. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

DETAYLAR BELLİ OLDU

THY’nin internet sitesindeki bilgilere göre, ilk Şam seferi 23 Ocak Perşembe günü saat 09.00’da İstanbul Havalimanı’ndan kalkacak geniş gövdeli Airbus A330-203 tipi uçakla icra edilecek. İstanbul Havalimanı’ndan salı, perşembe ve pazar günleri sabah 09.00’da Şam Uluslararası Havalimanı’nda doğrudan sefer düzenlenecek. Şam Havalimanı’ndan da aynı günlerde saat 13.00’de İstanbul Havalimanı’na dönüş seferleri gerçekleştirilecek.

Haberin Devamı

THY ayrıca, resmi internet sitesinde yayınladığı bilgilendirmede, Suriye Arap Cumhuriyeti makamlarınca alınan karar doğrultusunda İsrail ve İran vatandaşlarının ülkeye giremeyeceğini açıkladı.

İSRAİL VE İRAN’A GİRİŞ YASAĞI

Karara göre, İsrail ve İran vatandaşları hariç tüm ülke vatandaşları ülkeye giriş yapabilecek. Suriye vatandaşlarının Suriye uyruklu olduğunu gösteren bir belge ibrazı gerekecek. Lübnan vatandaşları ise anne veya babalarının Suriye vatandaşı olması halinde veya başka bir ülkede oturum hakkı ya da vizesi olması halinde ülkeye giriş yapabilecek. Basın mensupları ise Suriye’ye girişlerde özel izne tabi olacak.