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Şa-Ra Enerji halka arz hazırlığı yapıyor

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#Şa-Ra Enerji#Halka Arz#SPK
Şa-Ra Enerji halka arz hazırlığı yapıyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 02, 2025 04:00

Son dönemde halka arz trendine katılan şirketler arasına ŞA-RA Enerji de dahil oldu. 40’ıncı yılını kutlamaya hazırlanan şirket büyüme hedefleri doğrultusunda Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) halka arz başvurusunda bulunduğunu duyurdu.

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Bugüne kadar enerji nakil hatlarından trafo ve şalt merkezlerine, telekomünikasyon projelerinden oto korkuluk sistemlerine kadar geniş bir alanda faaliyet gösteren ŞA-RA Enerji, halka arz ile ulusal ve uluslararası büyüme hedeflerine ivme kazandırmayı amaçlıyor.

Şirket, halka arzla birlikte enerji nakil hatlarının modernizasyonu, kapasite artışı ve yenilikçi teknolojilere yatırım yapma planı olduğunu açıkladı. Ayrıca, yenilenebilir enerji projeleri ve karbon ayak izini azaltma hedeflerine yönelik projelerin de bu sürecin odak noktalarından biri olacağı belirtildi.

ŞA-RA Enerji Yönetim Kurulu Başkanı R. Mertay Türk, “Halka arz kararımız, büyüme hedeflerimiz doğrultusunda attığımız stratejik bir adımdır. Hem Türkiye’de hem de uluslararası arenada büyüme hedeflerimizi gerçekleştirebilmek adına önemli bir dönüm noktası olarak görüyoruz. Bu süreç, sadece finansal gücümüzü artırmakla kalmayacak, aynı zamanda sürdürülebilir ve yenilikçi projelerimizle daha geniş bir yatırımcı kitlesine ulaşmamızı sağlayacaktır” yorumunu yaptı.

 

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#Şa-Ra Enerji#Halka Arz#SPK

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