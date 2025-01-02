Şa-Ra Enerji halka arz hazırlığı yapıyor

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Bugüne kadar enerji nakil hatlarından trafo ve şalt merkezlerine, telekomünikasyon projelerinden oto korkuluk sistemlerine kadar geniş bir alanda faaliyet gösteren ŞA-RA Enerji, halka arz ile ulusal ve uluslararası büyüme hedeflerine ivme kazandırmayı amaçlıyor.

Şirket, halka arzla birlikte enerji nakil hatlarının modernizasyonu, kapasite artışı ve yenilikçi teknolojilere yatırım yapma planı olduğunu açıkladı. Ayrıca, yenilenebilir enerji projeleri ve karbon ayak izini azaltma hedeflerine yönelik projelerin de bu sürecin odak noktalarından biri olacağı belirtildi.

ŞA-RA Enerji Yönetim Kurulu Başkanı R. Mertay Türk, “Halka arz kararımız, büyüme hedeflerimiz doğrultusunda attığımız stratejik bir adımdır. Hem Türkiye’de hem de uluslararası arenada büyüme hedeflerimizi gerçekleştirebilmek adına önemli bir dönüm noktası olarak görüyoruz. Bu süreç, sadece finansal gücümüzü artırmakla kalmayacak, aynı zamanda sürdürülebilir ve yenilikçi projelerimizle daha geniş bir yatırımcı kitlesine ulaşmamızı sağlayacaktır” yorumunu yaptı.