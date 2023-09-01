Rusya'dan gübre, ayçiçek yağı ve küspeye vergi | Ekonomi Haberleri

Rusya bazı gübre türlerine bugünden geçerli olmak üzere yüzde 7 ihracat vergisi uygulama kararı aldı. Bununla birlikte ayçiçek yapı ve küspesi ihracatına uygulanan vergileri de 1 yıl daha uzattı.

Rusya ihracat adımında vergilerde bazı değişikliklere gitti. Rus hükümetinin kararına göre bir dizi gübreye 1 Eylül'den başlamak itibarıyla 2024 yılı sonuna kadar yüzde 7 oranında ihracat vergisi uygulaması konuldu.

Hükümet bunun yanında ayçiçeği yağı ve küspesi ihracatına uygulanan vergileri de 31 Ağustos 2024 tarihine kadar uzatma kararı aldı.

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