  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Rusya'dan gübre, ayçiçek yağı ve küspeye vergi
‹ Önceki Haber 3 hissede açığa satış ve kredili işlem yasağı 3 hissede açığa satış ve kredili işlem yasağı Sonraki Haber › Tesla fiyat indirdi Tesla fiyat indirdi

Rusya'dan gübre, ayçiçek yağı ve küspeye vergi

01.09.2023 - 06:57 | Son Güncelleme :
Rusya'dan gübre, ayçiçek yağı ve küspeye vergi | Ekonomi Haberleri

Rusya bazı gübre türlerine bugünden geçerli olmak üzere yüzde 7 ihracat vergisi uygulama kararı aldı. Bununla birlikte ayçiçek yapı ve küspesi ihracatına uygulanan vergileri de 1 yıl daha uzattı.

Rusya ihracat adımında vergilerde bazı değişikliklere gitti. Rus hükümetinin kararına göre bir dizi gübreye 1 Eylül'den başlamak itibarıyla 2024 yılı sonuna kadar yüzde 7 oranında ihracat vergisi uygulaması konuldu.

Hükümet bunun yanında ayçiçeği yağı ve küspesi ihracatına uygulanan vergileri de 31 Ağustos 2024 tarihine kadar uzatma kararı aldı.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.002 Değişim: 1,06% Hacim : 65.697 Mio.TL Son veri saati : 13:23
Düşük 7.930 01.09.2023 Yüksek 8.019
Açılış: 7.967
26,7106 Değişim: 0,08%
Düşük 26,6058 01.09.2023 Yüksek 26,7248
Açılış: 26,6899
28,9677 Değişim: 0,00%
Düşük 28,6292 01.09.2023 Yüksek 29,0173
Açılış: 28,9668
1.670,00 Değişim: 0,36%
Düşük 1.658,92 01.09.2023 Yüksek 1.670,39
Açılış: 1.663,97
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.