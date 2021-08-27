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Rusya'da Booking.com'a büyük para cezası

27.08.2021 - 09:03
Rusya'da Booking.com'a büyük para cezası | Ekonomi Haberleri

Rusya Federal Anti-Tekel Servisi, piyasadaki hakim konumunu suistimal ettiği gerekçesiyle Booking.com'a 1,3 milyar ruble para cezası verdi.

Rusya Federal Anti-Tekel Servisi (FAS), piyasadaki hakim konumunu suistimal ettiği gerekçesiyle sanal otel rezervasyon platformu Booking.com'a 1,3 milyar ruble (yaklaşık 145 milyon Türk lirası) para cezası verdi.

FAS'tan yapılan yazılı açıklamada, Booking.com'un Rus pazarındaki hakim konumunu suistimal ettiği belirtildi.

Booking.com’un ülkedeki otel, hostel ve diğer konaklama yerlerine fiyat ve çeşitli şartları dayattığının tespit edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, "İhlaller nedeniyle Booking.com'a gelirlerine oranla 1,3 milyar ruble para cezası verilmesine karar verildi." ifadesi kullanıldı.


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