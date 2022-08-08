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Rusya yeşil ışık yaktı

08.08.2022 - 08:58
Rusya yeşil ışık yaktı | Ekonomi Haberleri

Rusya hükümeti, Erdoğan ile Putin’in Soçi Zirvesi’nde dile getirdiği ve Türkiye-Rusya arasında ilişkilerde yeni sayfa açılmasını öngören ‘Ticaret ve Ekonomide İşbirliği Mutabakat Zaptı’nı, zirveden bir gün sonra benimsediğini açıklandı.

Hürriyet gazetesinden Nerdun Hacıoğlu'nun haberine göre; iki ülke arasında hazırlanan ekonomi ağırlıklı mutabakatın, Rusya Ticaret Bakanı Aleksander Novak tarafından Ankara’ya gerçekleştireceği ziyaret sırasında imzalanması bekleniyor. Mutabakat zaptı maddeleri Rusya tarafından ilan edilmemekle birlikte, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından “Rusya ile ticarette 100 milyar doları yakalama fırsatı elde edecek” ifadeleriyle duyurulmuştu. Söz konusu mutabakat, Batıda “Rusya, yaptırımları Türkiye üzerinden delmeyi hedefliyor” diye yorumlanmıştı.


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