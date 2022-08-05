BEBKA’dan 100 milyon lirayı aşan fon çağrısı | Şirket Haberleri

BEBKA, girişimcilik ekosistemine yönelik 100 milyon TL’yi aşan destek için düğmeye bastı. Destek programı çerçevesinde bölgede ya da bölge dışında kurulacak veya kurulmuş girişim sermayesi yatırım fonlarına destek verilerek girişim şirketleri ve KOBİ’lere yatırım yapılacak.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), girişimcilik ekosisteminin gelişimine katkı sağlamak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda hayata geçirdiği Bölgesel Girişim Sermayesi Mali Destek Programı ve Kaynak Çağrısı tanıtım toplantısını Bursa’daki hizmet binasında hibrit (fiziki ve çevrim içi) toplantıyla gerçekleştirdi. Toplantıya Kalkınma Ajansları Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Şimşek ile beraberindeki heyet, İstanbul Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri İsmail Erkam Tüzgen, Güney Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdullah Güç, ilgili kuruluşlardan yetkililer, girişimciler ve fon firmalarının temsilcileri katıldı.

Girişimcilik ekosistemine çok önem verdiklerini vurgulayan Kalkınma Ajansları Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Şimşek, “Henüz ilkokul çağındaki çocuklarımızın yenilikçi teknolojilerle buluşması, girişimcilik ruhuyla tanışmaları için DENEYAP, Mucit Park, kodlama atölyeleri gibi altyapılar oluşturuyoruz. Ortaokul ve lise çağındaki gençlerimizin girişimcilik tecrübesi edinmeleri için onlara sanal şirketler kurduruyoruz. Yenilik tabanlı şirketlerin sayısını artırmak için teknoloji geliştirme merkezleri kuruyor, bu bölgelerde kuluçka-girişimci merkezleri inşa ediyoruz. Finansman ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli mekanizmaları devreye sokuyoruz. Bu finansman imkânlarına erişimi artırmak için de ilan ettiğimiz girişim sermayesi fonunu uygulamaya almış olacağız. Bursa, Eskişehir ve Bilecik’i içine alan TR41 Bölgesi, girişimcilik için son derece güçlü bir bölge. Yeniliklere, teknolojiye açık bir bölge olduğu için girişim sermayesi fonu uygulamamızın hem KOBİ’ler bakımından hem de teknoloji tabanlı şirketler bakımından oldukça değerli sonuçlar üreteceğini düşünüyoruz. Burada kamu eliyle oluşturulan kıvılcım, yarın büyük bir yangına dönüşecektir” dedi. Şimşek ayrıca, Bölgesel Girişim Sermayesi Mali Destek Programı ve Kaynak Çağrısı’nın yatırımcılar, girişimciler için büyük katkılar sağlayacağını, TR41 Bölgesi’nde girişimcilik ekosistemine önemli hizmetler sağlanacağını da sözlerine ekledi.

“NİTELİKLİ YATIRIMCILARLA BULUŞTURACAĞIZ”

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda hayata geçirilen yeni mali destek programını ilan etmekten büyük memnuniyet duyduklarını belirten BEBKA Genel Sekreteri Doç. Dr. M. Zeki Durak da “Bölgesel Girişim Sermayesi ile bölgemizde hızlı büyüme ve katma değer yaratma potansiyeli taşıyan girişimlere finansman desteği sağlamak üzere, kamu-özel sektör ortaklığına dayalı sürdürülebilir bölgesel girişim sermayesi uygulamasını hayata geçirmeyi amaçlıyoruz. İlan ettiğimiz kaynak çağrısı ile nitelikli yatırımcılardan taahhütler toplanacak ve mali destek programımız için ayırdığımız 100 milyon TL’lik bütçeye eklenecek. Bu süre zarfında Mali Destek Programı doğrultusunda kurulmuş ve kurulacak olan fon başvuruları alınacak.

Başvuru süreleri dolduktan sonra yapılacak değerlendirme sonucunda girişim sermayesi fonlarına yatırım yapılacak. En sonunda ise bu fonlar, girişimcilere ve KOBİ’lere yatırım yapacak. Bu sayede bölgemizde girişimcilik ekosistemi, hızlı şekilde gelişecek” dedi. Programda BEBKA Planlama Birim Başkanı Elif Boz Ulutaş, Bölgesel Girişim Sermayesi Mali Destek Programı ve Kaynak Çağrısı’nın detaylarıyla ilgili sunum yaptı. Toplantının ikinci bölümünde merak edilen sorular yanıtlandı. Toplantı, BEBKA’nın sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayımlandı ve ilgili video toplantıya katılamayanlar için BEBKA Youtube hesabına eklendi.

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