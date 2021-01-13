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Rusya yeniden döviz alımına başlıyor

13.01.2021 - 16:56
Rusya yeniden döviz alımına başlıyor | Ekonomi Haberleri

Rusya Maliye Bakanlığı, Mart 2020'de durdurduğu döviz alımına 15 Ocak itibarıyla yeniden başlayacağını açıkladı.

Rusya Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 15 Ocak-4 Şubat 2021'de tekrar döviz alımı yapılacağı belirtildi. Petrol fiyatlarının yükselmesiyle birlikte döviz alımına tekrar başlanacağının kaydedildiği açıklamada, söz konusu alım için 106,3 milyar ruble (yaklaşık 1,43 milyar dolar) ayrıldığı bildirildi.

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Rusya Maliye Bakanlığı, ülkedeki bütçe kuralları doğrultusunda yüksek petrol fiyatlarından elde edilen ilave gelirlerle döviz alıyor. Söz konusu döviz gelirleri, önce Rusya Merkez Bankası'na, ardından Ulusal Refah Fonu'na aktarılıyor.


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