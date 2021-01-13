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Yapı Kredi'den tahvil ihracı için bankalara yetki

13.01.2021 - 17:03 | Son Güncelleme :
Yapı Kredi'den tahvil ihracı için bankalara yetki | Ekonomi Haberleri

Yapı Kredi, yatırımcı görüşmeleri ve olası dolar cinsi sermaye benzeri tahvil ihracı için bankaları yetkilendirdi.

Yapı Kredi Bankası'ndan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, BNP Paribas, BofA Securities, HSBC, MUFG, J.P. Morgan ve Unicredit Bank'ın Asya, Avrupa ve ABD'de yatırımcılarla 13 Ocak 2021'te başlayacak bir seri toplantı düzenlenmesi amacıyla yetkilendirildiği belirtildi.

Açıklamaya göre, piyasa koşullarının uygunluğuna göre söz konusu yatırımcı toplantılarını müteakip dolar cinsinden sermaye benzeri tahvil ihraç edilmesi hususu değerlendirilecek.

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Açıklamada, "Söz konusu ihracın gerçekleşmesi durumunda yurt dışında ihraç edilen 9 Mart 2026 vadeli 500 milyon dolar tutarında 10 yıl vadeli, 5. yılda geri ödenebilir şekilde yapılandırılan sermaye benzeri tahvilin, ihraççı çağrı tarihi olan 9 Mart 2021 tarihinde geri alınması hususu da değerlendirilecektir" denildi.


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