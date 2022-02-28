  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Rusya ve ticari paydaşlarına SWIFT darbesi
‹ Önceki Haber Dünyanın en büyük fonundan Rusya kararı Dünyanın en büyük fonundan Rusya kararı Sonraki Haber › 7 soru 7 cevapla SWIFT’in önemi 7 soru 7 cevapla SWIFT’in önemi

Rusya ve ticari paydaşlarına SWIFT darbesi

28.02.2022 - 09:38
Rusya ve ticari paydaşlarına SWIFT darbesi | Ekonomi Haberleri

Avrupa Komisyonu’nun önceki gece açıkladığı, bazı Rus bankalarını SWIFT sisteminden kaldırma yaptırımı Rusya ekonomisine kaçınılmaz şekilde zarar verecek. Rusya’ya para göndermek zorlaşacağı gibi Rusya’dan para almak da bir o kadar zor olacak. Bu durumdan Rusya ile ticaret yapan ülkeler de etkilenecek.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; Rusya’nın Ukrayna’ya dönük askeri müdahalesi nedeniyle Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, önceki gece Rusya’ya dönük yeni yaptırımları açıkladı. Yaptırımlar arasında Rus bankalarının SWIFT sisteminden çıkartılması da yer aldı. Ayrıca batılı güçler Rusya Merkez Bankası’nın rezervlerini kullanmasını engelleyecek ve kurumlara yeni yaptırımlar uygulayacak.

Leyen, “Avrupa Birliği ve ortakları, Putin’in savaş makinesini finanse etme yeteneğini sekteye uğratmaya çalışıyor. AB liderlerine şu önlemleri önereceğim, belirli sayıda Rus bankasının SWIFT’ten kaldırılmasını sağlamayı taahhüt ediyoruz. Bu, bankaların uluslararası finansal sistemden kopmasını ve küresel olarak faaliyet gösterme yeteneklerine zarar vermesini sağlayacak” dedi.

Söz konusu yaptırımla Rus ihracat ve ithalatına dünya çapında sınırlama geleceğini belirten Leyen, “SWIFT, dünyanın en yaygın bankalar arası ödeme sistemidir. Bankaların bu sistemden çıkarılması, finansal işlemlerinin çoğunu dünya çapında yürütmelerini engelleyecek ve Rusya’nın ihracat ve ithalatını etkin bir şekilde engelleyecektir” diye konuştu.

Konu ile ilgili SWIFT’den yapılan açıklamada, kurumun yaptırımlar üzerinde hiçbir etkisinin olmadığını ve bunları uygulama kararının hükümetlere ait olduğu duyuruldu. Açıklamanın devamında “Belçika yasalarına göre kurulmuş olduğumuz için yükümlülüğümüz, ilgili AB ve Belçika düzenlemelerine uymaktır” denildi.

RUSYA MERKEZ BANKASI: BANKACILIK SİSTEMİMİZDE İSTİKRAR SÜRÜYOR

RUSYA Merkez Bankası ülkenin finansal kurumlarını hedef alan yeni yaptırımların devreye girmesinin ardından açıklama yaptı. Merkez Bankası’nın AB’deki malvarlıkları dondurulmuştu. Rusya Merkez Bankası ise bankacılık sisteminin istikrarlı görünümünü sürdürdüğünü, sistemin normal işleyişine devam ettiğini kaydetti. Rusya Merkez Bankası, bugün için planlanan repo ihalesinde limit olmayacağını da duyurdu.

Bazı Rus bankalarının uluslararası SWIFT sisteminden çıkarılması konusunda anlaşar batı ülkeleri Rusya Merkez Bankası’nın yaptırımların etkisini bertaraf etmek için uluslararası rezerv biriktirmesini önlemek için de kısıtlayıcı önlemler alacaklarını açıklamıştı.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.944 Değişim: -0,43% Hacim : 21.586 Mio.TL Son veri saati : 16:01
Düşük 1.912 28.02.2022 Yüksek 1.957
Açılış: 1.920
13,7931 Değişim: -0,02%
Düşük 13,7333 28.02.2022 Yüksek 14,1043
Açılış: 13,7955
15,4867 Değişim: -0,92%
Düşük 15,3823 28.02.2022 Yüksek 15,8246
Açılış: 15,6304
849,51 Değişim: 1,29%
Düşük 839,79 28.02.2022 Yüksek 872,78
Açılış: 839,79
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.