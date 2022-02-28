Rusya ve ticari paydaşlarına SWIFT darbesi | Ekonomi Haberleri

Avrupa Komisyonu’nun önceki gece açıkladığı, bazı Rus bankalarını SWIFT sisteminden kaldırma yaptırımı Rusya ekonomisine kaçınılmaz şekilde zarar verecek. Rusya’ya para göndermek zorlaşacağı gibi Rusya’dan para almak da bir o kadar zor olacak. Bu durumdan Rusya ile ticaret yapan ülkeler de etkilenecek.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; Rusya’nın Ukrayna’ya dönük askeri müdahalesi nedeniyle Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, önceki gece Rusya’ya dönük yeni yaptırımları açıkladı. Yaptırımlar arasında Rus bankalarının SWIFT sisteminden çıkartılması da yer aldı. Ayrıca batılı güçler Rusya Merkez Bankası’nın rezervlerini kullanmasını engelleyecek ve kurumlara yeni yaptırımlar uygulayacak.

Leyen, “Avrupa Birliği ve ortakları, Putin’in savaş makinesini finanse etme yeteneğini sekteye uğratmaya çalışıyor. AB liderlerine şu önlemleri önereceğim, belirli sayıda Rus bankasının SWIFT’ten kaldırılmasını sağlamayı taahhüt ediyoruz. Bu, bankaların uluslararası finansal sistemden kopmasını ve küresel olarak faaliyet gösterme yeteneklerine zarar vermesini sağlayacak” dedi.

Söz konusu yaptırımla Rus ihracat ve ithalatına dünya çapında sınırlama geleceğini belirten Leyen, “SWIFT, dünyanın en yaygın bankalar arası ödeme sistemidir. Bankaların bu sistemden çıkarılması, finansal işlemlerinin çoğunu dünya çapında yürütmelerini engelleyecek ve Rusya’nın ihracat ve ithalatını etkin bir şekilde engelleyecektir” diye konuştu.

Konu ile ilgili SWIFT’den yapılan açıklamada, kurumun yaptırımlar üzerinde hiçbir etkisinin olmadığını ve bunları uygulama kararının hükümetlere ait olduğu duyuruldu. Açıklamanın devamında “Belçika yasalarına göre kurulmuş olduğumuz için yükümlülüğümüz, ilgili AB ve Belçika düzenlemelerine uymaktır” denildi.

RUSYA MERKEZ BANKASI: BANKACILIK SİSTEMİMİZDE İSTİKRAR SÜRÜYOR

RUSYA Merkez Bankası ülkenin finansal kurumlarını hedef alan yeni yaptırımların devreye girmesinin ardından açıklama yaptı. Merkez Bankası’nın AB’deki malvarlıkları dondurulmuştu. Rusya Merkez Bankası ise bankacılık sisteminin istikrarlı görünümünü sürdürdüğünü, sistemin normal işleyişine devam ettiğini kaydetti. Rusya Merkez Bankası, bugün için planlanan repo ihalesinde limit olmayacağını da duyurdu.

Bazı Rus bankalarının uluslararası SWIFT sisteminden çıkarılması konusunda anlaşar batı ülkeleri Rusya Merkez Bankası’nın yaptırımların etkisini bertaraf etmek için uluslararası rezerv biriktirmesini önlemek için de kısıtlayıcı önlemler alacaklarını açıklamıştı.