  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Rusya temerrüde düştü
‹ Önceki Haber Bakan Bilgin: Enflasyon farkının üzerinde zam yapacağız Bakan Bilgin: Enflasyon farkının üzerinde zam yapacağız Sonraki Haber › 241 milyar TL vergi gelirinden vazgeçildi 241 milyar TL vergi gelirinden vazgeçildi

Rusya temerrüde düştü

27.06.2022 - 08:21
Rusya temerrüde düştü | Ekonomi Haberleri

Bloomberg haber ajansı, Rusya son bir yüzyıldır ilk kez uluslararası borçlarından birini ödeyememesi nedeniyle temerrüde düştüğünü duyurdu.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre; gelişme, Moskova'nın 100 milyon dolarlık bir faiz ödemesinin son ödeme tarihini kaçırılması sonrası yaşandı. Rusya'nın yükümlülüğünü karşılayacak parası ve isteği vardı ancak yaptırımlar bu ödemenin yapılmasını imkansız kıldı. Kremlin de ülkenin prestijine büyük darbe vuran bu gelişmeyi önlemek için kararlıydı. Ülkenin maliye bakanı durumu "komedi" olarak tanımladı.

Rusya son kez bir uluslararası borcunu ödeyemediğinde tarih 1918'di. Komünist lider Lenin, Rus imparatorluğundan kalan borçları ödemeyi reddetmişti. Ülke 1998 yılında Boris Yeltsin döneminin kaosu içinde de iç borç nedeniyle temerrüde düşmüştü ama uluslararası borçlarını ödeyebilmişti. Rusya ABD ve Avrupa Birliği tarafından getirilen yaptırımlar ilk ilan edilmeye başladığından bu yanma temerrüde doğru kaçınılmaz bir rota içindeydi.

Yaptırımlar, ülkenin yatırımcılara olan ödemelerini yapabilmesine olanak veren, uluslararası bankacılık sistemine erişimini sınırlıyor.

Rusya tüm ödemelerini zamanında yapabilmek istediğini açıklamış ve şu ana kadar da bunda başarılı olmuştu. Temerrüde düşen faiz ödemesinin ilk ödeme tarihi 27 Mayıs'tı. Rusya paranın, yatırımcılara gönderilmesi amacıyla Euroclear'a yatırıldığını açıkladı. Ama Bloomberg'ün haberine göre para orada takıldı ve kredi verenlere ulaşmadı.

30 günlük son ödeme tarihinin Pazar gecesi bitmesiyle de borç temerrüde düşmüş oldu. Euroclear paranın bloke olup olmadığını açıklamadı ama yaptırımlara uyulduğunu söyledi.

Bu gelişme, ABD Hazine Bakanlığı'nın, yatırımcılarının Rusya'dan ödemelerini alabilmelerini sağlayan 'özel istisnayı' uzatmaması sonrası kaçınılmaz hale gelmişti.

Kremlin artık bu kaçınılmaz durumu kabul etmişe benziyor. 23 Haziran itibariyle çıkarılan bir kararname ile, anlaşmalar dolar ve euro üzerinden yapılmış olsa dahi, tüm gelecekteki borç ödemelerinin Ruble ile Rusya bankalarından yapılacağı duyuruldu.

RIA Novosti ajansına konuşan Maliye Bakanı Anton Siluanov, yabancı yatırımcıların paralarını alamayabileceklerini de doğruladı. Bakan, "Herkes temerrüt diye bir şeyin olmadığının farkında. Tüm bu olanlar bir komedi" dedi. Temerrüde düşmek bir ülkenin borç ödemeyi reddetmesi veya ekonomisinin zayıflığı nedenleri ile gerçekleşebiliyor.

Temerrüdün sembolik sonuçlarının yanında Rusya için günlük sonuçları da olacak. Temerrüde düşen ülkeler borç bulmakta zorlanıyor. Ancak hali hazırda Rusya'nın Batılı piyasalardan borç bulması yaptırımlarla imkansız bir hale getirildi.

Bakan Siluanov, fosil yakıtlardan günlük bir milyar dolar elde ettiği ifade edilen ülkenin yeni borç alma gibi bir planı olmadığını söylemişti.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.535 Değişim: -0,76% Hacim : 17.862 Mio.TL Son veri saati : 14:27
Düşük 2.483 27.06.2022 Yüksek 2.540
Açılış: 2.539
16,5666 Değişim: -1,88%
Düşük 16,0773 27.06.2022 Yüksek 16,8734
Açılış: 16,8734
17,5208 Değişim: -1,72%
Düşük 17,0117 27.06.2022 Yüksek 17,8485
Açılış: 17,8272
986,80 Değişim: -0,53%
Düşük 949,14 27.06.2022 Yüksek 992,30
Açılış: 992,10
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.