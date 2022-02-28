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Rusya Merkez Bankası'ndan 1050 puan faiz artışı! Ruble'de sert hareket

28.02.2022 - 12:05
Rusya Merkez Bankası'ndan 1050 puan faiz artışı! Ruble'de sert hareket | Ekonomi Haberleri

Rusya Merkez Bankası politika faizini yüzde 9,5 baz puandan yüzde 20'ye yükseltti.Rus rublesi Rusya-Ukrayna savaşı gelişmeleri ve Merkez Bankasının karalarıyla iki yönlü sert hareket etti.

Rusya Merkez Bankası, 1050 baz puan artışla politika faizini yüzde 9,5'ten yüzde 20'ye yükseltti. Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre "Faiz artırımı rublede değer kaybı ve enflasyon risklerinde artışın telafi edilmesi için dizayn edildi" denildi.

RUBLEDE SERT HAREKET

Hafta sonu Batılı ülkelerin Rusya'yı swift sisteminden çıkarma kararı alması ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer silahları da kapsayan caydırıcı güçlerin hazır olması yönündeki çağrısını takiben Rus rublesi yüzde 29 gerilerken; faiz artışı sonrası yönünü yukarı çevirdi. Rus rublesi şu dakikalarda dolar karşısında yüzde 29 değer kazancıyla hareket ediyor.


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