Rusya Merkez Bankası’ndan 'yaptırım' açıklaması | Ekonomi Haberleri

Rusya Merkez Bankası, finansal kurumlarına yönelik yaptırımların devreye girmesinin ardından bankacılık sisteminin istikrarlı görünümünü sürdürdüğünü açıklamasında bulundu.

Rusya Merkez Bankası, batılı ülkeler tarafından finans sektörüne yönelik yapılan yaptırımların ardından açıklama yaptı. Banka, bankacılık sisteminin istikrarlı görünümünü sürdürdüğünü, sistemin normal işleyişine devam ettiğini belirtti.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Avrupa Komisyonu, Fransa, Almanya, İtalya, Kanada ve ABD'nin belirli Rus bankalarının uluslararası ödeme ağı swift sisteminden çıkarılmasına karar verdiğini duyurmuştu.

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