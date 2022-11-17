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Rusya ekonomisi resesyona girdi

17.11.2022 - 10:26 | Son Güncelleme :
Rusya ekonomisi resesyona girdi | Ekonomi Haberleri

Rusya ekonomisi iki çeyrek üst üste küçülerek resesyona girdi.

Rusya Federal İstatistik Kurumu (Rosstat), üçüncü çeyrek büyüme rakamlarını açıkladı. Buna göre; Rusya ekonomisi, 2022 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 4,1 daralırken; üçüncü çeyrekte ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 küçüldü ve böylelikle iki çeyrek üst üste küçülerek resesyona girdi.

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Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı, Rusya'nın 2022 yılında yüzde 2,9 küçüleceği beklentisinde bulunurken; Rusya Merkez Bankası yüzde 3,5 daralabileceği tahmininde bulundu.

 


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