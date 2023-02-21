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Rusya ekonomisi hızlı daraldı

21.02.2023 - 07:27 | Son Güncelleme :
Rusya ekonomisi hızlı daraldı | Ekonomi Haberleri

Rusya ekonomisi 2022 yılında yüzde 2,1 oranında daralma yaşadı.

Ukrayna ile savaşa giren Rusya ekonomisi ağır yara aldı. Ambargolar ve engellemelerle karşı karşıya kalan Rusya ekonomisi 2022 yılında yüzde 2,1 oranında küçüldü.

Rusya Ekonomi ve Kalkınma Bakanlığı yüzde 2,9, Rusya Merkez Bankası ise yüzde 3 oranında daralma bekliyordu.

RUSYA EKONOMİSİ DİRENİYOR

Birçok ülkeden ambargo ve ağır yaptırım alan Rusya ekonomisi henüz yıkılmadı. Rus ekonomisi batılı ülkelerin yaptırımlarına karşı dayanıklılık gösteriyor.


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