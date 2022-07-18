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Rusya ayçiçeğiyağı kotasını yükseltti

18.07.2022 - 10:18
Rusya ayçiçeğiyağı kotasını yükseltti | Ekonomi Haberleri

Rusya, geçtiğimiz mart ayında açıklanan 1.5 milyon ton ayçiçeğiyağı ihracat kotasının 400 bin ton daha arttırıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada gerekçe olarak ülke içindeki arz gösterildi. Hükümet ayçiçeğiyağı ihracat kotasının yanı sıra 700 bin tonluk ayçiçeği küspesi ihracat kotasının da yükseltildiğini duyurdu. Verilen bilgiye göre, ayçiçeği küspesi ihracatı da 150 bin ton daha arttırıldı. Hükümetten yapılan açıklamada, ihracat kısıtlamalarının 31 Ağustos’a kadar süreceği belirtilirken; kısıtlamaların gevşetilmesi kararından üreticilerin fayda sağlayacağı ifade edildi. Rusya Tarım Bakanlığı, geçtiğimiz mart ayında iç piyasada istikrarı korumak için 15 Nisan’dan itibaren ayçiçeğiyağı ihracatına geçici olarak kota getirildiğini açıklamış ve açıklamada şu sözlere yer vermişti: “İç piyasada istikrarı korumak için 15 Nisan’dan 31 Ağustos tarihine kadar ayçiçeğiyağı ihracatına geçici olarak kota getirilmiştir. Kota miktarı 1.5 milyon ton olarak belirlenmiştir.”

3’LÜ ZİRVE

Dünyadaki gıda krizinin önüne geçebilmek amacıyla geçtiğimiz günlerde İstanbul’da kritik bir toplantı gerçekleşmiş ve toplantıda Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) heyeti bir araya gelmişti. Ukrayna limanlarında bekleyen tahılın uluslararası piyasalara sevkine ilişkin görüşmelerle ilgili Milli Savunma Bakanı Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov’la görüştüğünü belirtmişti. Akar, bu görüşmelerin ardından “kırmızı hat” olarak nitelendirilen Türkiye ile Ukrayna ve Rusya arasında doğrudan temasın hayata geçirildiğini söylemişti. Kremlin’den yapılan açıklamaya göre ise Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin yarın, Tahran’da 3’lü bir zirve gerçekleştirmesi bekleniyor. m İHA


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