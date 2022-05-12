Rus yaptırımlarında Türkiye korkusu | Ekonomi Haberleri

Avrupa Komisyonu’nun Rusya’ya karşı önerdiği son yaptırımların devreye girmemesinde Macaristan ve Slovakya’nın yanı sıra, Rum-Yunan yetkililerinin gemi taşımacılığı ve Ruslara mülk satışına yasak getiren maddelere yaptıkları itirazın etkili olduğu belirtildi. İki ülke Malta’yla birlikte büyük gelir elde ettikleri sektörlerin Türkiye ve Çin gibi ülkelere kayacağını savunuyor.

Hürriyet gazetesinden Ömer Bilge'nin haberine göre; Avrupa Birliği, Rusya’dan petrol alımına yasak getirilmesini de kapsayan altıncı yaptırım paketi konusunda uzlaşmakta zorlanıyor. İlk etapta getirilmesi planlanan yaptırımlara Rus petrolüne üst düzeyde bağımlı olan Macaristan, Slovakya ve Çek Cumhuriye’tinin karşı çıktığı ifade edilmişti. Ancak yaptırım paketinin devreye girmemesinde, Rum-Yunan ve Malta’nın da gemicilik ve mülk satışları maddelerine itirazlarının etkili olduğu öğrenildi. Malta’yı da yanlarına alan Rum ve Yunan yetkilileri, yaptırım paketinin devreye girmesi halinde, büyük gelir elde ettikleri sektörlerde Türkiye ve Çin gibi ülkelerin avantajlı hale geleceğini savunuyor.

GEMİLERE SİGORTA YASAĞI

Güncellenen yaptırım paketinde, petrol yasağına itiraz eden ülkelerin tatmin edilmesi, dünyada en fazla gemi kaydının yapıldığı Malta, Rum yönetimi ve Yunanistan’ı sıkıntıya sokan, AB bayrağı taşıyan gemilerin Rus petrolü taşıması ve Ruslara mülk satış yasağının kaldırılması bekleniyor. Paket içinde yer alan AB sigorta şirketlerinin Rus petrolünü taşıyan tanker gemilere sigorta yasağının ise değişmeyeceği belirtiliyor. Rum-Yunan ikilisi ile Malta, sigorta yasağının pratikte gemi taşımacılığını yasaklama ile aynı sonuca neden olacağını belirtiyor.

RUM BAKAN ELEŞTİRDİ

Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, yaptırım paket önerisini açıklayan AB Komisyonu Başkanı Leyen’i isim vermeden eleştirerek, “Yaptırım kararları, Rusya’ya vereceğimiz zarardan daha büyük zararı bize vermemeli. Yaptırımlar Rusya yerine AB üyelerini cezalandırmamalı. AB Komisyonu yaptırım önermeden önce üye ülkelere ekonomik sonuçlarını değerlendirmeli” dedi. Rum devlet televizyonuna konuşan Kasulidis, AB ile pazarlıkların sürdüğünü belirterek, “Ekonomimiz, turizm, hizmet ve denizcilik sektörlerine dayanıyor. Rusya’ya hava sahamızı kapattık, Rus turistler zaten gelemeyecek, diğer sektörleri de vurursak ortada ekonomimiz kalmaz” ifadelerini kullandı

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