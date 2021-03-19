‹ Önceki Haber Bakan Pekcan açıkladı! Esnafın borçları yapılandırılıyor Bakan Pekcan açıkladı! Esnafın borçları yapılandırılıyor Sonraki Haber › İngiltere rekor seviyede borçlandı İngiltere rekor seviyede borçlandı

Rus dev yatırım rotasını Türkiye'ye çevirdi

19.03.2021 - 14:49 | Son Güncelleme :
Rus dev yatırım rotasını Türkiye'ye çevirdi | Ekonomi Haberleri

SIBUR International’ın CEO'su Frolov, “Türkiye uzun süredir büyüyen bir pazar ve dünyanın diğer bölgelerinde yavaşlama görmemize rağmen büyüme hızı oldukça yüksek. Türk pazarını önemli kılan bir başka unsur da lojistik. Türkiye lojistik açısından çok uygun" dedi.

Rusya’nın en büyük petrokimya şirketi SIBUR’a bağlı SIBUR International’ın Üst Yöneticisi (CEO) Andrey Frolov, SIBUR’un Türkiye yatırımları ve Türk petrokimya sektöründeki gelişmeleri AA muhabirine değerlendirdi. 2000’li yılların başında Türkiye’ye daha çok sıvı ürünlerin ihracatını yaptıklarını veya Türkiye'yi diğer bölgelere hizmet vermek için bir ara merkez olarak kullandıklarını anlatan Frolov, “Türkiye’deki polimer pazarının büyüklüğünü anladığımızda ve o dönemde bazı yatırım projelerini hayata geçirmemizin ardından, Türk pazarında uzun bir dönem faaliyet göstereceğimizden emin olduk.” dedi.

2012’de Türkiye’deki faaliyetlerini yerelleştirme kararını aldıklarını belirten Frolov, “Faaliyetlerimizi yerelleştirmek zorundaydık çünkü gereksinimler, beklentiler ve oluşan iş yoğunluğu, bizi Türkiye’de yerel olarak da çalışmaya başlamaya zorladı.” diye konuştu.

##$HABER_1468826$##

Türkiye’nin ticari açıdan, SIBUR açısından, daima önemli bir konumda olduğunun altını çizen Frolov, “Halılarda çok fazla polimer dokusuz kumaş tüketen, dünyanın en büyük halı üretim şehirlerinden Gaziantep gibi dünyaca ünlü bölgeler gibi Türkiye'deki iç tüketimin yüksek dinamiklerini görüyoruz. Bu açıdan bugün Türkiye'nin olmadığı bir ihracat programımızı hayal dahi edemiyoruz.” ifadelerini kullandı.

KÜLTÜREL VE TARİHSEL BAĞLARIN ÖNEMİ

Frolov, polimer üretimini artırmaya devam eden bir şirket olarak, Türk pazarına büyük ilgi duyduklarını belirterek, “Türkiye uzun süredir büyüyen bir pazar ve dünyanın diğer bölgelerinde yavaşlama görmemize rağmen büyüme hızı oldukça yüksek. Geçen yıl polimer tüketiminde, polimer ithalatında, polimer ürün üretiminde büyük artış gösterdi.” dedi.

Türk pazarındaki şirketlerin de petrokimya sektöründeki yatırımlarını artırmayı sürdürdüklerine işaret eden Frolov, “Türk pazarını önemli kılan bir başka unsur da lojistik. Türkiye lojistik açısından çok uygun, polimerlerimizi Türkiye’ye yeterince hızlı ve rahat bir şekilde tedarik edebiliyoruz.” yorumunu yaptı.

Rusya ve Türkiye arasındaki kültürel ve tarihsel bağların da ticaret noktasında önemli olduğunu hatırlatan Frolov, şöyle konuştu: “Avrupa'da hala temkinli yaklaşabiliyorlar. Bilinmeyen ve anlaşılmaz yeni oyuncular görünebileceğimiz için dünyanın birçok ülkesinde açıkça endişe edebiliyorlar. Türkiye'de ise, Rusya'da çeşitli sektörlerde çalışan birçok Türk şirketi gibi, kendimizi oraya ait hissediyoruz ve bu da kültürel mirasımızdan geliyor. Birbirimize yönelik sosyal bir nüfuzumuz var, bu nedenle mantık sadece ekonomik açıdan olmuyor. Daha hızlı ve daha kolay pazarlık yapıyoruz.”

Rusya’nın Sibirya bölgesinde Türk şirketlerinin de katılımıyla inşa edilen ülkenin en büyük petrokimya tesisi ZapSibNeftekhim’e (ZapSib) dair de değerlendirmelerde bulunan Frolov, “Fabrikada üretilen ve şimdi Türkiye'ye tedarik etmeye başladığımız polimerler, Türk şirketlerinin daha büyük, daha rekabetçi, daha kaliteli bir ürün yelpazesine sahip olmalarına gerçekten yardımcı oluyor. Fabrikayı kuran Türk inşaatçılar sayesinde Türk müşterilerin daha fazla seçeneği var.” dedi.

TÜRKİYE BÖLGE AÇISINDAN ÖNEMLİ

Türkiye'ye büyük önem verdiklerini, ancak Türkiye'nin çevresinde de pek çok ilginç bölge olduğunu anlatan Frolov, “Bunların birbirini tamamladığını anlıyoruz. Aktif olarak İsrail, Afrika ülkeleri, Bulgaristan, Yunanistan ve Pakistan'a tedarik yapmaya başladık. Tüm bu bölgeler İstanbul'dan takip etmek için çok uygun.” şeklinde konuştu.

Frolov, Türkiye’de bulundukları sekiz yılda, SIBUR olarak ciddi ve uzun vadeli olduklarını gösterdiklerine işaret ederek, “Önümüzdeki beş yıl için planlarımızı biliyoruz, geleceğimizi görebiliyoruz ve yeni projeleri de dikkate alarak Türk ortaklarımızla geleceğimizi şimdi inşa etmeyi teklif ediyoruz.” dedi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.530 Değişim: -1,34% Hacim : 23.860 Mio.TL Son veri saati : 17:55
Düşük 1.511 19.03.2021 Yüksek 1.554
Açılış: 1.549
7,2340 Değişim: -1,21%
Düşük 7,2322 19.03.2021 Yüksek 7,3636
Açılış: 7,3226
8,6026 Değişim: -1,55%
Düşük 8,5993 19.03.2021 Yüksek 8,7866
Açılış: 8,7384
403,55 Değişim: -1,27%
Düşük 403,40 19.03.2021 Yüksek 412,59
Açılış: 408,75
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.