Rothschild ailesinin önemli ismi Lord Jacob Rothschild hayatını kaybetti | Ekonomi Haberleri

Dünyanın en zengin ailelerinden olan Rothschild Ailesi'nin baronu olarak nitelendirilen Lord Jacob Rothschild, hayatını kaybetti.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Uzun bir süredir sağlık sorunları ile mücadele eden Jacob Rothschild, 87 yaşında hayata gözlerini yumdu

87 yaşındaki Jacob Rothschild'in, uzun bir süredir devam eden sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği öğrenildi.

Rothschild Vakfı Twitter üzerinden yaptıkları bir paylaşımda, 'iş adamı, girişimci, hayırsever ve kültürel lider Lord Rothschild'in ölümünü duyurmaktan derin üzüntü duyduklarını' ifadesine yer verdi.

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