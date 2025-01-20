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Rezervasyon ‘sanal’ tatil gerçek

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#Rezervasyon#Tatil#AKTOB
Rezervasyon ‘sanal’ tatil gerçek
Oluşturulma Tarihi: Ocak 20, 2025 04:00

Tüm dünyada birçok sektörde dengeleri değiştiren yapay zekâ uygulamaları turizmi de etkisi altına aldı. 2024 küresel turizm rakamlarını Hürriyet için yorumlayan Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu, Dünya Turizm Barometresine göre; 2024 yılında 1 milyar 530 bin kişinin seyahat ettiğini söyledi.

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2025 yılında turizm gelirlerini tüm segmentlerde artış göstereceğini vurgulayan Kavaloğlu, “Özellikle, oteller segmenti 443 milyar ABD doları ile en yüksek değerle öne çıkıyor. 2025 yılında sektörün küresel ekonomik katkısı, dünya çapında her on dolarda birine tekabül ederek 1.9 trilyon dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasını bekliyoruz” dedi.

TATİLCİ ONLINE

Küresel seyahat pazarının 2026 yılına kadar yüzde 6-9 oranında büyümeye devam edeceğini öngördüklerini vurgulayan Kavaloğlu, “Online rezervasyonların yıllık yüzde 8-12 arasında değişen artışlarla büyümesi bekleniyor. Online rezervasyonlar 2024 yılında 1 trilyon dolara ulaştı. 2026 yılında ise 1.2 trilyon dolara yükseleceği tahmin ediliyor. O zamana kadar, küresel seyahat rezervasyonlarının yaklaşık yüzde 65’i online olarak yapılacak. Oteller için küresel online rezervasyonları 2024 yılında pazarın yüzde 55’ini oluşturdu. 2026 yılına kadar bu oranın yüzde 58’e yükselmesini bekliyoruz” diye konuştu.

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Küresel açıdan en büyük ikinci seyahat segmenti olan otel rezervasyonlarının 2024 yılında 570 milyar doları aştığını kaydeden AKTOB Başkanı Kavaloğlu, turizmde yapay zekâ aracılığıyla yapılan işlemlerin payının hızla arttığını da belirterek şu bilgileri paylaştı:

YAPAY ZEKÂ DÖNEMİ

“Bu hızla giderse 2025 yılında yapay zekâ kullanım oranı yüzde 50’yi aşacak. Özellikle Gemini, ChatGPT ve diğer LLM liderleri sohbet ortamlarında daha derin seyahat entegrasyonları ortaya koydukça ve son derece yetenekli otonom aracıları kullanıma sunmaya başladıkça çevrimiçi seyahat talebi daha da büyüyecek. Kısa süreli kiralama rezervasyonlarında çevrimiçi kanalların hakimiyeti, tüketicilerin dijital platformları açıkça tercih ettiğini gösteriyor. Online rezervasyonlar 2024 yılında 176.3 milyar dolara ulaşarak 26.4 milyar dolarlık offline kanalları geride bıraktı.”

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#Rezervasyon#Tatil#AKTOB

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