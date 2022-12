Resesyon ‘modası’ | Ekonomi Haberleri

Küresel moda endüstrisinin 2023 yılında enflasyon ve jeopolitik gelişmelerin etkisinde zor bir yıl geçirmesi bekleniyor. Özellikle resesyonun beklendiği AB, en büyük ihracat pazarı olarak Türkiye’yi de yakından ilgilendiriyor. Sektör temsilcileri bu süreçte ihracatın olumsuz etkilenebileceğini, tüm dünyada ikinci el ve geri dönüştürülmüş ürünlerinse ön planda olacağını belirtiyor.

Hürriyet gazetesinden Gamze Şener'in haberine göre; Danışmanlık şirketi McKinsey, son yayınladığı moda endüstrisinin 2023 görünümüne ilişkin raporunda, gelecek yıl enflasyonun, savaşın ve enerji krizinin sektör üzerinde olumsuz etki yaratacağı belirtildi. Sektör temsilcilerine göre, 2021 yılından 2022’nin ortalarına kadar görülen büyüme yerini, tüketici talebinin düşmesi ve maliyetlerin artmasıyla zorlu bir atmosfere bırakacak. Enflasyon etkisiyle tüketici talebinin de daralacağını düşünen yöneticilerin büyük çoğunluğu maliyetlerin artacağını belirtiyor.

Raporda, lüks ürünlere talebin canlı kalmaya devam edeceği ve lüks kategorisinin Çin ve ABD’deki ivmeyle 2023 yılında yüzde 5-10 arasında büyümesinin beklendiği kaydedildi. Avrupa’da ise kur ve büyüyen enerji krizi nedeniyle büyümenin daha ılımlı kalması bekleniyor. Lüks kategorisi dışında moda endüstrisinin 2023’te büyüme yakalayabilmesi için ciddi anlamda mücadele edeceği kaydedilirken; Avrupa’da yüzde 1 ila 4 arasında daralma bekleniyor. Çin’deki büyümenin ise yüzde 2 ila 7 oranında gerçekleşebileceği; ABD’de de ise büyümenin yüzde 1 ila 6 arasında gerçekleşerek Avrupa’dan daha iyi bir performans göstermesi bekleniyor.

ENFLASYON ANA GÜNDEM

Her yıl düzenlenen Business of Fashion ve McKinsey State of Fashion anketi sonuçlarına göre ise gelecek yıl moda endüstrisinde yöneticiler için en öncelikli başlık enflasyon olacak. Enflasyon etkisiyle tüketici talebinin de daralacağını düşünen yöneticiler maliyet artışlarına da dikkat çekiyor. Savaştan etkilenen ticaret yolları ve enerji tedarikinin yaratacağı etkiler de yakından izleniyor. Çin’de ise artan COVID-19 vakaları ve alınan katı önlemlerin yanı sıra yaşanan emlak krizinin büyümeyi olumsuz etkilediği belirtiliyor.

Asya’da görülen hava olaylarının da hammaddeye erişim ve tedarik sıkıntılarına yol açtığı kaydediliyor. Yaşanan gelişmelerle moda endüstrisi talebin 2023 yılında zayıflayacağını öngörürken; düşük ve yüksek gelirliler arasında alışveriş alışkanlıklarındaki farkın daha belirgin hale geleceği kaydediliyor.

İKİNCİ EL ÜRÜNLER KONUŞULACAK

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Ramazan Kaya, 2023 için gündemde olan resesyondan ilk etkilenecek sektörün hazırgiyim olacağını belirterek, “Son 2 aylık ihracatımız yüzde 5 artıda olması gerekirken yüzde 5 eksilerde. Müşterilerimizin taleplerine baktığımızda özellikle adet bazlı, onların da yüzde 20-30 daralmaya gittiğini görüyoruz. Üretimde daralma fiyatların artacağını da gösteriyor. Fiyat yapamama en büyük sorunumuz. 2023’te tüm bu gerekçelerle ikinci el, tamir etme ve geri dönüşüm daha çok konuşacağımız konular olacak” dedi.

İHRACATTA DARALMA SİNYALİ

Önümüzdeki yılın resesyonla uğraşılacak bir yıl olacağını söyleyen TOBB Türkiye Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sanayii Meclis Başkanı Şeref Fayat, şunları söyledi: “Bunun en önemli sebepleri de enflasyon, jeopolitik krizler ve enerji sorunu. Hazır giyim ihracatında 2023’ün ilk çeyreğinde ise yüzde 15-20 daralma göreceğiz. En önemli sebep talebin daralması, enflasyon ve kur nedeniyle fiyat tutturamayarak alamadığımız siparişler. Asgari ücret zammıyla ve bu kur seviyeleriyle devam edersek sipariş alamama gibi bir durumumuz da olabilir. Fast fashion’da daralma ve lüks segmentteki büyüme 2023’te de devam edecek.”

Etiketler