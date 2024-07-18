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Rekabet Kurumu'ndan Volta'ya para cezası

18.07.2024 - 09:59 | Son Güncelleme :
Rekabet Kurumu'ndan Volta'ya para cezası | Ekonomi Haberleri

Motosiklet üretim ve satışı pazarlarında faaliyet gösteren Volta Motor hakkındaki soruşturma sonuçlandı.

Rekabet Kurulunun 07.12.2023 tarihli ve 23-56/1128-M sayılı kararıyla, Volta Motor Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (VOLTA) hakkında yeniden satış fiyatının belirlenmesi ve yeniden satıcılarına yönelik uyguladığı bölge ve müşteri kısıtlaması iddiaları bakımından 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un ihlal edildiği iddiasına yönelik olarak önaraştırma yapılmasına karar verildi.

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Önarastırma surecinde elde edilen bilgi ve belgeler ile yapılan incelemeler çerçevesinde; VOLTA’nın dağıtım sisteminde bulunan sistem üyelerinin fiyat belirleme serbestisine müdahil olduğu ve yeniden satıcıları ile akdettiği sözleşmelerde yer alan bir takım hükümlerin bölge ve müşteri kısıtlanması niteliğini taşıdığı değerlendirilmiş olup Kurulun 21.03.2024 tarihli ve 24-14/303-M sayılı kararı ile teşebbüs hakkında 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla aynı Kanun’un 41. maddesi uyarınca soruşturma açılmasına karar verildi.

Söz konusu soruşturmanın;

Rekabet Kurulunun 24.04.2024 tarihli ve 24-20/460-194 sayılı kararı ile yeniden satış fiyatını belirlemeye yönelik iddialar bakımından uzlaşma ile sonuçlandırılmasına ve teşebbüse 6.584.515,20 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına, Rekabet Kurulunun 04.07.2024 tarihli 24-28/671-276 sayılı kararı ile yeniden satıcılara yönelik uygulanan bölge ve müşterilerinin kısıtlaması iddiaları bakımından taahhüt ile sonlandırılmasına karar verildi.


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