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Rekabet Kurulu Stellanis ve Tofaş için yeniden toplanıyor

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#Rekabet Kurulu#Engel#Big Para
Rekabet Kurulu Stellanis ve Tofaş için yeniden toplanıyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 08, 2025 16:07

Rekabet Kurulu, Stellanis'in Türkiye'deki otomobil dağıtım işini Tofaş'a satışı işi üzerinde bulunan engel kararı için toplanıyor.

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Rekabet Kurulu, otomotiv devi Stellantis NV'nin Türkiye'deki dağıtım işini Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.'ye satışını engelleme kararını yeniden değerlendirmek üzere toplanıyor.

Bloomberg News'un haberine göre kurum ilk olarak geçen yıl 400 milyon Euro'luk (420 milyon dolar) anlaşmayı, iki şirketin de rekabet yasalarına uygun yeterli taahhütte bulunmamasını gerekçe göstererek reddetmişti.

Karara göre Tofaş'ın Peugeot, Citroën, Opel ve DS Automobiles dahil olmak üzere Stellantis markalarını Türkiye genelinde ithal etmesi ve bu markaların Tofaş tarafından dağıtılması reddedildi.

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#Rekabet Kurulu#Engel#Big Para

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