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Reel efektif döviz kuru endeksi yükseldi

05.10.2021 - 16:36
Reel efektif döviz kuru endeksi yükseldi | Ekonomi Haberleri

Reel efektif döviz kuru endeksi, eylülde TÜFE bazında 0,27 puan artarak 63,09'a yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında eylülde bir önceki aya kıyasla 0,27 puan artarak 63,09'a çıktı. Endeks, ağustosta 62,82 düzeyinde bulunuyordu. Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi de 0,44 puan artarak 79,06'dan 79,50'ye yükseldi.

Türk lirasının değeri, eylülde 2020'nin aynı ayına göre TÜFE bazında 0,78 puan, Yİ-ÜFE bazında ise 8,09 puan arttı.


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