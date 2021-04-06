Reel efektif döviz kuru endeksi geriledi | Ekonomi Haberleri

Reel efektif döviz kuru endeksi geriledi
Reel efektif döviz kuru endeksi, mart ayında TÜFE bazında 3,74 puan azalarak 65,71'e indi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında martta bir önceki aya kıyasla 3,74 puan azalarak 65,71'e indi. Endeks, Şubat 2021'de 69,45 düzeyinde bulunuyordu.
Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi de aynı dönemde 1,75 puan azalarak 81,91'den 80,16'ya indi. Türk lirasının değeri, martta 2020'nin aynı ayına göre TÜFE bazında 7,25 puan azaldı, Yİ-ÜFE bazında ise 0,09 puan arttı.
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