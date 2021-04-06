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AVM verimlilik endeksi açıklandı

06.04.2021 - 15:33
AVM verimlilik endeksi açıklandı | Ekonomi Haberleri

AVM Metrekare Verimlilik Endeksi, şubat ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,6 azalarak 236 puana geriledi.

 

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Perakende Ciro Endeksi'nin şubat sonuçları açıklandı. Buna göre, ciro endeksi, şubatta yıllık enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 22,6 azalarak 236 puan oldu.

AVM'lerde kiralanabilir metrekare başına düşen cirolar şubatta İstanbul'da 1.088 lira, Anadolu'da 776 TL olarak gerçekleşti. Türkiye geneli metrekare verimliliği ise ocakta 901 TL oldu.

Şubatta geçen yılın aynı dönemine göre AVM'lerdeki teknoloji kategorisi metrekare verimliliği yüzde 6,6 artarken, hipermarkette yüzde 2,4, diğer kategoride yüzde 17,5, giyimde yüzde 29,3, ayakkabı-çantada yüzde 29,9 ve yiyecek-içecekte yüzde 58,7'lik gerileme yaşandı.

Endeks, şubatta bir önceki aya göre ise diğer alanlarda yüzde 13,1, teknolojide yüzde 11,4, yiyecek-içecekte yüzde 10,8, giyimde yüzde 9,8, ayakkabı-çantada yüzde 9,6, hipermarkette yüzde 6,5 arttı. Ziyaret Sayısı Endeksi şubatta yıllık yüzde 62 azalırken, bir önceki aya göre yüzde 9,4 artış gösterdi.


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