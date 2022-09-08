  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • QNB Finansinvest’ten halka arz rekoru
‹ Önceki Haber Borsa İstanbul'dan yeni rekor! 3500 puanı aştı Borsa İstanbul'dan yeni rekor! 3500 puanı aştı Sonraki Haber › İngiltere'nin yeni Başbakanı doğal gaz planını açıkladı İngiltere'nin yeni Başbakanı doğal gaz planını açıkladı

QNB Finansinvest’ten halka arz rekoru

08.09.2022 - 14:33
QNB Finansinvest’ten halka arz rekoru | Ekonomi Haberleri

QNB Finansinvest 2022’nin ilk 8 ayında gerçekleştirdiği 3,1 milyar TL’lik halka arz toplamı ile bir rekora imza attı.

QNB Finansinvest, iki halka arzda lider, iki halka arzda eş lider ve 12 halka arzda da konsorsiyum üyesi olarak toplam 16 halka arzda aracı kurum olarak yer aldı. Bu yıl gerçekleştirilen Sun Tekstil ve Kocaer Çelik’in halka arz süreçlerinde lider, Smart Güneş ve Aztek Teknoloji’nin halka arzlarında ise eş lider konumunda bulunan QNB Finansinvest, toplamda 3,1 milyar TL halka arz büyüklüğüne ulaştı.

KOCAER ÇELİK BU YILIN EN BÜYÜK HALKA ARZI OLDU

QNB Finansinvest’in lider ve eş lider olarak halka arz sürecinde hizmet verdiği Smart Güneş 535 milyon TL, Sun Tekstil 729 milyon TL, Kocaer Çelik 1 milyar 543 milyon TL ve Aztek Teknoloji 273 milyon TL büyüklük ile halka arz edildi. QNB Finansinvest’in liderlik ettiği Kocaer Çelik’in halka arzı 1,5 milyar TL büyüklük ile 2022 yılında Türkiye’nin en büyük halka arzı oldu.

##$HABER_1474767$##

AZTEK TEKNOLOJİ’YE REKOR TALEP GELDİ

QNB Finansinvest’in eş lider olarak yer aldığı Aztek Teknoloji’nin halka arz sürecinde ise toplamda 29 kat talep ve 8 milyar TL’ye yakın talep tutarına ulaşıldı ve bu yılın talep rekoru olarak kayıtlara geçti. QNB Finansinvest böylece son bir yılda gerçekleştirdiği halka arzlar ile sektör lideri konumuna erişti. 

HALKA ARZLARA İLGİ DEVAM EDİYOR

QNB Finansinvest Genel Müdürü Pamir Karagöz, “Ağustos ayının sonuna geldiğimiz 2022 yılında, toplam 12,7 milyar TL halka arz büyüklüğü ile 30 şirketin halka arzı gerçekleşti. Halka arzlara olan yüksek ilgide Borsa İstanbul’un genelindeki olumlu performansın da etkili olduğunu düşünüyoruz. İleriye dönük olarak endeksteki seyir halka arzlardaki talebe yön vermeye devam edebilir. Ancak piyasalardaki genel havadan bağımsız ekonomik döngülere kırılgan olmayan, ihracat payı yüksek, karlılık ve büyüme anlamında görece stabil performansa sahip şirketlerin olası halka arzlarına ilginin her piyasa koşulunda yüksek olabileceğini düşünüyoruz. Sektörel bazda ise Covid-19 sonrası değişen dünya dinamiklerine paralel olarak yenilenebilir enerji, gıda ve teknoloji sektörlerinin öne çıkabileceğini düşünüyoruz” dedi.

Karagöz sözlerini şöyle sürdürdü; “Piyasalarda olumlu havanın devam ettiği bu dönemde halka arzlara olan ilgi de güçlü seyretmeye devam ediyor. 2022 yılının başından bu yana gerçekleşen halka arzlara yatırımcılardan ortalama 4,9 kat talep geldi. Dolayısıyla biz hisse senetlerinin ve halka arzların yatırımcılar için alternatif bir yatırım aracı olarak öne çıkmaya devam ettiğini düşünüyoruz. Sene başından bu yana, BIST Halka Arz Endeksi’nin BIST100 Endeksinin hafif üzerinde yüzde 70 oranında getiri sağlaması da bu ilgiyi destekler nitelikte görünüyor. Biz de QNB Finansinvest olarak başarılı şirketlerin halka arzlarına liderlik etmeye ve yatırımcılarla buluşturmaya devam edeceğiz.”


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
3.450 Değişim: 1,38% Hacim : 103.164 Mio.TL Son veri saati : 17:37
Düşük 3.428 08.09.2022 Yüksek 3.506
Açılış: 3.428
18,2349 Değişim: 0,11%
Düşük 18,2142 08.09.2022 Yüksek 18,2433
Açılış: 18,2151
18,1922 Değişim: -0,26%
Düşük 18,1283 08.09.2022 Yüksek 18,3252
Açılış: 18,2396
999,42 Değişim: -0,77%
Düşük 999,11 08.09.2022 Yüksek 1.013,56
Açılış: 1.007,16
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.