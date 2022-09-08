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İngiltere'nin yeni Başbakanı doğal gaz planını açıkladı

08.09.2022 - 14:44
İngiltere'nin yeni Başbakanı doğal gaz planını açıkladı | Ekonomi Haberleri

Muhafazakar oyların çoğunluğunu alarak İngiltere'nin yeni Başbakanı seçilen Liz Truss'un doğal gaz planı açıklandı. Truss, tipik bir haneye yılda 1000 sterlin tasarruf sağlayacak yeni bir 'Enerji Fiyat Garantisi' sundu.

Başbakan seçilmesinin ardından yaptığı zafer konuşmasında enerji ve ulusal sağlık hizmeti konusunda çözüm getireceğinin altını çizen Truss'un doğal gaz planı resmiyet kazandı. İngiliz The Telegraph gazetesinde yer alan habere göre, yeni başbakan tipik bir haneye yılda 1000 sterlin tasarruf sağlayacak yeni bir 'Enerji Fiyat Garantisi' sundu.

hurriyet.com.tr Dış Haberler'in haberine göre; Truss, Avam Kamarası'nda yaptığı açıklamada 'enerji faturasının dondurulmasının' tipik bir hane halkının yılda 2 bin 500 sterlinden fazla ödemeyeceği anlamına geleceğinin altını çizdi.

Geçtiğimiz günlerde İngiliz basınında yer alan haberlerde yeni yönetimin yıllık elektrik ve gaz faturalarının sıradan bir hane halkı için 1971 sterlin veya altında tutmak için bir taslak plan hazırladığı iddiası yer almıştı.

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Bloomberg News'un gördüğü belgelere göre, Truss'ın hazırladığı taslak plan enerji faturalarının sabit tutulması için gelecek 18 ayda 130 milyar sterlin harcanmasını öngörüyor.

Ancak Truss'un bugün yaptığı açıklamada bu projenin hükümete maliyeti hakkında bir bilgi yer almadı.

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