Putin: Kuzey Akım 1’den doğalgaz akışı devam edecek | Ekonomi Haberleri

Avrupa Birliği gaz akışının kesilme ihtimaline karşılık hazırlık yaparken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tamiri devam eden Kuzey Akım 1 üzerinden çarşamba gecesi itibarıyla Almanya ve Avrupa’ya doğalgaz akışına devam edileceğini açıkladı.

Hürriyet gazetesinden Ahmet Külahçı'nın haberine göre; Rusya’nın enerji devi Gazprom şirketinin sorumluluklarını şimdiye kadar yerine getirdiğini belirten Putin, “Gazprom bundan sonra da sorumluluklarını yerine getirmeyi sürdürecektir” dedi. Rusya ile Almanya arasındaki Kuzey Akım 1 doğalgaz boru hattındaki tamire rağmen dün (salı) saat 14.00-17.00 arasında Almanya’ya 50 bin kilovatsaat doğalgaz aktığı da açıklandı.

PUTİN’DEN TEHDİT

Rusya lideri Putin, Kanada’da tamir edilen türbinlerin kendilerine iade edilmemesi halinde gönderilecek gaz miktarının büyük ölçüde azaltılacağı tehdidinde de bulundu. Putin, böyle bir durumda temmuz ayı sonu itibarıyle 167 milyon metreküp kapasiteye sahip olduğu halde Kuzey Akım 1 üzerinden günde sadece 30 milyon metreküp gaz gönderileceği uyarısında bulundu. Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı savaş nedeniyle, yapımı tamamlandığı halde, yaptırımlar nedeniyle açılması iptal edilen Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattının faaliyete geçmesi yönünde de Putin olumlu sinyaller verdi. “Bizim bir güzergâhımız daha var. O da Kuzey Akım 2. Onu da faaliyete geçirebiliriz” dedi.

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