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Fiyat İstikrarı Komitesi'nden enflasyonla mücadele mesajı

21.07.2022 - 09:08
Fiyat İstikrarı Komitesi'nden enflasyonla mücadele mesajı | Ekonomi Haberleri

Fiyat İstikrarı Komistesi beşinci toplantısını dün gerçekleştirdi. Toplantıda 5 maddelik değerlendirme yapıldı.

Fiyat İstikrarı Komitesi toplantısı sonrasında yapılan açıklamada, "Kamu fiyat politikalarının, enflasyonla mücadele konusundaki kararlılık ve mali disiplin çerçevesinde belirlenmeye devam edilmesine kara verilmiştir" denildi.

Fiyat İstikrarı Komitesi'nin beşinci toplantısı, Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati başkanlığında 20 Temmuz'da gerçekleştirildi.

Toplantı sonrasında yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Toplantıda güncel enflasyon gelişmeleri mercek altına alınırken, küresel düzeyde enflasyonist baskılar ile gıda ve enerji arz güvenliğine ilişkin endişelerin yoğunlaştığı içinde bulunduğumuz bu dönemde emtia fiyatlarının seyri değerlendirilmiştir.

Komite üyeleri, arz-talep uyumsuzlukları ile arz kesintilerinin özellikle gıda ve enerji fiyatları üzerindeki risklerini detaylandırmıştır. Aynı zamanda gıda fiyatları özelinde buğday, arpa, ayçiçek yağı ve şeker gibi stratejik tarımsal ürünlerin yurt içi arzındaki gelişmeler değerlendirilmiştir.

Toplantıda yılın ikinci yarısında fiyat istikrarını etkileyecek diğer risk faktörleri ve önlemler de ele alınmıştır.

Komite tarafından,

Kamu fiyat politikalarının, enflasyonla mücadele konusundaki kararlılık ve mali disiplin çerçevesinde belirlenmeye devam edilmesine,

Stratejik tarım ürünlerinin ilgili kurumlarımız tarafından satın alınmasına devam edilmesine,

Özellikle gıda ve enerji fiyatları başta olmak üzere fiyat istikrarına yönelik tüm paydaşların eş güdüm içerisinde çalışmaya devam etmesine,

Kış öncesi doğalgaz depolama ünitelerinin en üst kapasiteye ulaştırılmasına ve

Avrupa başta olmak üzere tüm dünyada enerji tasarrufuna yönelik önlemler en üst seviyede alınırken ülkemizde de enerji tüketim alışkanlıklarının bu istikamette yönlendirilmesine karar verilmiştir."


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